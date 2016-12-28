Сюжет из Онежского Поморья попал в число победителей фотопроекта «Best of Russia 2016»

Фотография «На привале», сделанная в экспедиции на собачьих упряжках по территории национального парка «Онежское Поморье», вошла в список победителей проекта «Лучшие фотографии России 2016».

Среди участников экспедиции были известные российские путешественники – Федор Конюхов и Виктор Симонов и архангелогородец Сергей Яковлев.

Путь на собачьих упряжках от Петрозаводска до Северодвинска длиной 800 километров пролегал через два национальных парка: «Водлозерский» и «Онежское Поморье».

– Сделал фото, когда участники остановились на небольшой отдых на льдах Белого моря в Онежском районе, – рассказал автор фотографии Сергей Яковлев.

Снимок попал в число 292 лучших фотографий России 2016 года, выбранных из 25 тысяч снимков, присланнных со всей страны.

Фотоконкурс «Best of Russia 2016» проводится с 2008 года, все победившие фотографии экспонируются на крупнейших выставочных площадках России и за рубежом.

Управления развития туризма Архангельской области