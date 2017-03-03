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Губернатор Игорь Орлов дал высокую оценку общественно-деловому центру DELTA

3 марта 18:15 Строительство Архангельск Туризм
Проект центра, который строится на набережной Северной Двины в Архангельске, был представлен на XII Поморском строительном форуме
Проект центра, который строится на набережной Северной Двины в Архангельске, был представлен на XII Поморском строительном форуме

Проект центра, который строится на набережной Северной Двины в Архангельске, был представлен на XII Поморском строительном форуме.

Как рассказал главе региона руководитель отдела продаж холдинга «Аквилон Инвест» Егор Федоров, полностью завершить строительство первого в Архангельске многофункционального общественно-делового центра Бренд Novotel принадлежит группе Accor, ведущему мировому гостиничному оператору и лидеру европейского рынка, который управляет более 3 500 отелями с общим фондом в 450 000 номеров в 92 странах.европейского класса планируется к концу этого года.

— Первые два блока центра DELTA уже сданы в эксплуатацию. В блоке, предназначенном для размещения гостиницы «Novotel-Архангельск» (кстати, самого северного в мире отеля сети) сейчас заканчиваются работы по отделке пилотных номеров, – пояснил Егор Федоров.

– Этот центр и особенно гостиница нам очень нужны, учитывая, что теперь в Архангельске будет регулярно, раз в два года проходить международный форум Комплекс DELTA станет новой визитной карточкой Поморья, уверены инвесторы«Арктика – территория диалога», – заявил Игорь Орлов.

Одним из главных аргументов в пользу размещения гостиницы Novotel в Архангельске стали уникальное место расположения и оригинальный проект центра DELTA, являющийся составной частью комплексной застройки набережной Северной Двины. Автором проекта является известный архитектор Михаил Мамошин.

Офисно-деловой комплекс DELTA площадью более 20 тысяч квадратных метров станет сердцем деловой активности Поморья, его новой визитной карточкой, уверены инвесторы.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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