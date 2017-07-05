Вопросы тарифного регулирования обсудят в Архангельске

6-7 июля состоится ежегодный Всероссийский семинар-совещание «Тарифное регулирование в сферах ЖКХ, электроэнергетики и пассажирских перевозок: актуальные вопросы и нововведения».

Как отметила руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Елена Попова, семинар проводится в Архангельске на протяжении пяти лет и зарекомендовал себя в качестве важной площадки для диалога представителей федеральных, региональных органов исполнительной власти, научных сообществ, а также регулируемых организаций. По итогам семинара участники формируют предложения по решению наиболее актуальных проблем и направляют их в федеральные отраслевые ведомства.

В семинаре примут участие представители Минэнерго России, ФАС России, Ассоциации ЖКХ «Развитие», Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики», эксперты, представители органов государственной власти, местного самоуправления, регулируемых организаций.

В программе семинара запланировано проведение пленарных заседаний и круглых столов по вопросам тарифного регулирования в сфере электро-, тепло-, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами и пригородных железнодорожных перевозок.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области