Крещенские купания прошли в Архангельской области без происшествий. Об этом сообщил руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Александр Уваров.

Напомним, что на территории области организовано 36 купелей. По предварительным оценкам, в крещенских купаниях приняли участие около восьми тысяч северян.

Напомним, что для обеспечения безопасности и охраны общественного порядка в ночь на 19 января были задействованы более 400 спасателей, пожарных, медиков и более 1000 сотрудников органов внутренних дел.

Александр Уваров отметил высокий уровень организации крещенский купаний в деревне Новинки (Приморский район). Здесь были созданы максимально комфортные условия, установлены ветрозащитные экраны по периметру иордани и палатки.

В границах Архангельска была открыта одна купель – в Маймаксанском территориальном округе неподалеку от храма Ксении Петербуржской. Место уже традиционное, привлекающее большое количество желающих принять участие в обрядовых купаниях.

Чтобы избежать проседания льда, сотрудниками полиции был ограничен подход к иордани – людей пропускали небольшими группами. Эта мера предосторожности была встречена с пониманием.

— В целом, благодаря предварительной работе, проведенной органами власти, органами местного самоуправления, церковью, крещенские мероприятия по всей территории области прошли без происшествий, – подчеркнул Александр Уваров.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области