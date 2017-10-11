Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Кадеты из Виноградовского района прошли курс «Юный спасатель»

11 октября 17:30 Молодежь Безопасность
Завершающим этапом курса стало прохождение веревочной лестницы
Завершающим этапом курса стало прохождение веревочной лестницы

Одиннадцать мальчишек и девчонок из Хетовской школы (Виноградовский район) стали участниками однодневных военно-патриотических сборов. Все они – воспитанники кадетского взвода, созданного на базе школы год назад.

В течение дня они изучили и испытали на себе курс «Юный спасатель», включающий в себя такие мастер-классы как знакомство со спасательными средствами и гидрокостюмом, изучение надувных средств передвижения по воде и другие. Завершающим этапом курса стало прохождение веревочной лестницы. Программа курса разработана военно-патриотическим клубом «Орден». Все мастер-классы проводят опытные инструкторы клуба.

— Впервые подобные однодневные военно-патриотические сборы мы провели в 2014 году. Получили положительный отклик. Систематизировать работу в данном направлении удалось, получив в прошлом году статус зонального центра патриотического воспитания. Совместными усилиями мы разработали единый проект, объединяющий в себе целый ряд направлений работы с детьми и молодежью по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке. В ближайших планах зонального центра представить данный проект на участие в различных грантовых конкурсах с целью пополнить и усовершенствовать материально-техническую базу, – сказала руководитель зонального центра патриотического воспитания в Архангельске Светлана Власова.

Кроме курса «Юный спасатель», ребята могут пройти мастер-классы по таким направлениям как «Будущие офицеры», «Мир через оптический прицел», «Азбука здоровья», «Осторожно, огонь!», «Юный турист». Программы рассчитаны на разный возраст: от начальной школы до старшеклассников.

Руководитель кадетского взвода Наталья Галышева подчеркнула, что участие в таких однодневных военно-полевых сборах имеет для детей большое значение в плане получения новых знаний.

— Мы стараемся выезжать за пределы района как можно чаще. Недавно посетили с ребятами город Мирный, где побывали на стартовых площадках космодрома. На сборы мы приехали поучиться чему-то новому, – сказала Наталья Галышева.

Добавим, что за период весна-осень 2017 года участие в однодневных военно-полевых сборах приняли около 700 человек.

ГАУ Архангельской области «Патриот»

Общество

11 октября

Каде­ты из Виног­рад­ов­ско­го райо­на про­шли курс «Юный спа­сатель»

11 октября

Вни­ма­ние предп­ри­ни­ма­те­лей! Бес­платные юри­дич­ес­кие кон­суль­та­ции!

11 октября

Лечеб­но-твор­чес­кие мас­терс­кие откры­ты в област­ной пси­хи­ат­рич­ес­кой больнице

11 октября

В цен­тре вни­ма­ния – раз­ви­тие транс­пор­тной инфраст­рук­туры Поморья

11 октября

В Поморье опреде­лят луч­шего спор­тсме­на 2017 года

11 октября

«Ваш кон­троль»: оцени качес­тво пре­дос­тавле­ния услуг

11 октября

Севе­рян ждут подар­ки за покуп­ку книг и газет

11 октября

Деле­га­ция Поморья отпра­вля­ет­ся на Все­мир­ный фес­тиваль моло­дежи и студентов

11 октября

В Поморье сос­то­ялась тор­жест­вен­ная закладка пер­вой клюк­вен­ной плантации

11 октября

Рей­тинг Минэ­кон­ом­разви­тия Рос­сии: эффек­тив­ность МФЦ Поморья получи­ла высо­кую оценку

11 октября

В Архан­гель­ске прой­дёт кон­фер­ен­ция по соз­да­нию высок­оп­ро­из­води­тель­ных рабо­чих мест

11 октября

КРАО при­мет учас­тие в меж­дуна­род­ном фору­ме «Откры­тые иннова­ции»

11 октября

Экспо­наты музея рас­ска­жут, как раз­вива­лась эко­но­ми­ка Поморья

11 октября

Семь инвестпро­ек­тов вошли в кон­цеп­цию раз­ви­тия посел­ка Октябрьс­кий

10 октября

Жите­ли социаль­ного дома в Архан­гель­ске праз­дну­ют новоселье

10 октября

Доро­ги Архан­гель­ска – под вни­мани­ем Общест­вен­ной пала­ты России

10 октября

В Вель­ске про­шли сорев­нова­ния по бочче Спе­циаль­ной олим­пи­ады России

10 октября

Про­дук­ция вель­чан удос­то­ена высшей наг­рады «Золо­той осени»

10 октября

Коопер­ация УФСИН Рос­сии и лес­ного биз­неса: 800 новых рабо­чих мест

Похожие новости

11 октября Общество

Каде­ты из Виног­рад­ов­ско­го райо­на про­шли курс «Юный спа­сатель»

11 октября Общество

Деле­га­ция Поморья отпра­вля­ет­ся на Все­мир­ный фес­тиваль моло­дежи и студентов

10 октября Общество

В Доме моло­дежи откры­лась «Выставка героев»

9 октября Общество

Пат­ри­оти­чес­кие органи­за­ции Поморья приг­лаша­ют на конкурс

9 октября Общество

Про­дол­жа­ет­ся прием заявок на кон­курс моло­деж­ных про­ек­тов «Стра­тег­ия–2035»

6 октября Общество

КРАО откро­ет Школу предп­ри­ни­ма­тель­ства в Хол­мог­ор­ском районе

6 октября Общество

В Поморье откры­то десять зональ­ных цен­тров пат­ри­оти­чес­кого вос­пита­ния

4 октября Культура

В Доме моло­дежи откро­ют «Выставку геро­ев» в честь 80-ле­тия Архан­гель­ской области

1 октября Общество

Праз­дник раз­ноц­ветно­го неба

29 сентября Общество

Опуб­лико­вана про­грамма I Архан­гель­ского фес­тива­ля фейер­верк­ов

28 сентября Общество

Отряд «Ган­двик» вер­нулся в Архан­гельск: поставл­ен­ные задачи выполнены

28 сентября Общество

219 моло­дых севе­рян отпра­вят­ся на Все­мир­ный фес­тиваль моло­дёжи и студентов

27 сентября Общество

Фес­тиваль фейер­верк­ов сос­то­ит­ся в Архан­гель­ске на этих выходных

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия