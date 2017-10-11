Кадеты из Виноградовского района прошли курс «Юный спасатель»

Одиннадцать мальчишек и девчонок из Хетовской школы (Виноградовский район) стали участниками однодневных военно-патриотических сборов. Все они – воспитанники кадетского взвода, созданного на базе школы год назад.



В течение дня они изучили и испытали на себе курс «Юный спасатель», включающий в себя такие мастер-классы как знакомство со спасательными средствами и гидрокостюмом, изучение надувных средств передвижения по воде и другие. Завершающим этапом курса стало прохождение веревочной лестницы. Программа курса разработана военно-патриотическим клубом «Орден». Все мастер-классы проводят опытные инструкторы клуба.

— Впервые подобные однодневные военно-патриотические сборы мы провели в 2014 году. Получили положительный отклик. Систематизировать работу в данном направлении удалось, получив в прошлом году статус зонального центра патриотического воспитания. Совместными усилиями мы разработали единый проект, объединяющий в себе целый ряд направлений работы с детьми и молодежью по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке. В ближайших планах зонального центра представить данный проект на участие в различных грантовых конкурсах с целью пополнить и усовершенствовать материально-техническую базу, – сказала руководитель зонального центра патриотического воспитания в Архангельске Светлана Власова.

Кроме курса «Юный спасатель», ребята могут пройти мастер-классы по таким направлениям как «Будущие офицеры», «Мир через оптический прицел», «Азбука здоровья», «Осторожно, огонь!», «Юный турист». Программы рассчитаны на разный возраст: от начальной школы до старшеклассников.

Руководитель кадетского взвода Наталья Галышева подчеркнула, что участие в таких однодневных военно-полевых сборах имеет для детей большое значение в плане получения новых знаний.

— Мы стараемся выезжать за пределы района как можно чаще. Недавно посетили с ребятами город Мирный, где побывали на стартовых площадках космодрома. На сборы мы приехали поучиться чему-то новому, – сказала Наталья Галышева.

Добавим, что за период весна-осень 2017 года участие в однодневных военно-полевых сборах приняли около 700 человек.



ГАУ Архангельской области «Патриот»