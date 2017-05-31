Ежегодный съезд ассоциации «Совет муниципальных образований Архангельской области» – не единственная, но одна из самых продуктивных площадок для обсуждения наиболее важных вопросов, волнующих региональную и муниципальную власть.

В рамках съезда Игорь Орлов ответил на вопросы глав и депутатов муниципального уровня, а по итогам разговора дал ряд поручений региональному правительству.

Так, в ходе ответов на вопросы прозвучало: наиболее трудновыполнимым полномочием первичного уровня власти сегодня является обеспечение пожарной безопасности населённых пунктов.

Главы сразу нескольких поселений разных районов области обратились к главе региона с просьбой помочь в финансировании обеспечения полномочий, а также рассказали о «нестыковках» в законодательстве, завышенных требованиях со стороны контролирующих органов, строгости карательных мер.

Игорь Орлов подчеркнул, что вопросы безопасности населения являются приоритетом работы власти любого уровня. Однако все случаи превышения полномочий со стороны надзорных органов должны быть предметно рассмотрены.

Губернатор также дал поручение правительству области и агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты проработать меры по обустройству противопожарных разрывов, организации пожарных водоёмов и подъездов к ним, а также рассмотреть вопросы поощрения участников добровольных пожарных дружин.

Еще один острый вопрос – пассажирские перевозки внутри муниципалетов. Главы пояснили, что торги по межмуниципальным – более выгодным – маршрутам проводит минтранс, а на дотационный муниципальный маршрут желающих нет.

Игорь Орлов поручил министерству транспорта Архангельской области проработать возможность объединения торгов регионального и муниципального уровней.

Общая для большинства глав проблема – новые требования со стороны энергоснабжающих организаций об арендной плате за использование световых опор уличного освещения. Это нововведение по поручению главы Поморья также будет рассмотрено в правительстве.

О том, что непосредственный живой диалог муниципалов с руководством субъекта является полезным для обоих уровней власти, свидетельствует принятое на съезде решение: проводить такие встречи чаще раза в год. Следующий съезд уже намечен на ноябрь.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области