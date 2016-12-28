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Поморье заняло второе место в России по объёмам восстановления лесов

28 декабря 9:30 Итоги года 2016 Леспром Экология
В Год воспроизводства лесов Архангельская область отмечена в числе лидеров по объёмам лесовосстановительных работ
В Год воспроизводства лесов Архангельская область отмечена в числе лидеров по объёмам лесовосстановительных работ

Федеральное агентство лесного хозяйства подвело итоги работы по восстановлению лесов страны в 2016 году, который для лесной отрасли России был объявлен Годом воспроизводства лесов.

Общая площадь проведённых лесовосстановительных работ, по данным Рослесхоза, превысила 780 тыс. гектаров. Архангельская область заняла второе место среди 85 субъектов страны.

На сайте ведомства отмечено:

«Наибольший объём работ по лесовосстановлению выполнен в Иркутской области – на площади 121 тыс. га, Архангельской области – 62,7 тыс. га, Хабаровском крае – 51,7 тыс. га, Вологодской области – 50,3 тыс. га,  Красноярском крае – 46,8 тыс. га».

Напомним, что план по восстановлению лесов Поморья выполнен на 101,3 процента.

В рамках этой работы, как сообщил министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин, свои наилучшие показатели Архангельская область достигла по проведению содействия естественному возобновлению леса  и  комбинированному лесовосстановлению.

Поставлена задача: в грядущий Год экологии уделить особое внимание третьему направлению работ – созданию лесных культур. В этом году они проведены на площади 3,7 тыс. гектаров, высажено порядка 11 млн. сеянцев сосны и ели.

Константин Доронин также отметил, что не только профильные организации и специалисты Поморья работали над восстановлением «зелёного золота» региона.

— В Год воспроизводства лесов России старт общественным акциям «Всероссийский день посадки леса», «Лес Победы-2016» и «Живи, лес!» на территории региона дал губернатор Архангельской области Игорь Орлов, – подчеркнул министр. – Некоммерческие и общественные экологические организации, учреждения образования, культуры, спорта  и другие ведомства приняли активнейшее участие в этих акциях.

Так, к примеру, во Всероссийском дне посадки леса и акции «Лес Победы-2016» участвовало около 2300 жителей Архангельской области (втрое больше, чем в прошлом году). Они высадили 319 тысяч деревьев.

Всего во Всероссийском дне посадки леса, по информации Рослесхоза, приняло участие около 3,5 млн россиян, силами которых высажено более  51 млн деревьев.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области

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