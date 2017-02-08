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В устьянскую Малиновку пришёл высокоскоростной интернет

8 февраля 17:45 Информация и связь Спорт

В центре лыжного и горнолыжного спорта «Малиновка» в помещениях для судейской бригады, техников, тайминг-центра, главного офиса соревнований и пресс-центра работает Wi-Fi со скоростью 100 Мбит.

Как рассказал директор ГБУ АО «Архтелецентр» Андрей Буйновский, по просьбе руководства центра дополнительно установлены два неуправляемых коммутатора для обеспечения возможности подключения оборудования к локальной сети без использования технологии Wi-Fi.

Все оборудование радиомоста и точки доступа смогут работать в круглосуточном режиме во время проведения спортивных мероприятий. Максимальное количество одновременных подключений к точке доступа – не менее 50.

Как отметил министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев, «Малиновка» – не только одно из любимых мест отдыха жителей региона, но и спортивный объект федерального значения. Оборудование центра высокоскоростным доступом в интернет позволит оперативно освящать спортивные мероприятия и сделает работу судей и технического персонала более комфортной.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

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