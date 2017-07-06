Учения спасателей прошли без нареканий

Внешний рейд морского порта Архангельск в районе острова Мудьюг, что в 50 км от Архангельска, в очередной раз стал ареной учений по спасению на воде.

Морские учения с привлечением всех структур, которые могут быть задействованы в оказании помощи на воде, проводятся ежегодно с 2011 года.

На этот раз участие в мероприятии приняли Росморпорт, Росморспасслужба, Морской спасательный подцентр, 2-й объединенный авиаотряд, Архангельская областная служба спасения, центральная спасательная станция, агентство ГПС и ГЗ, специализированная пожарно-спасательная часть МЧС России им. Героя Советского Союза В.М. Петрова и Архангельский арктический комплексный центр МЧС России.

Первыми в дело вступили пловцы-спасатели. Это особое подразделение в составе областной службы спасения, которое имеет «водную» специализацию и благодаря оснащению и подготовке приспособлено к долгому пребыванию в морской и речной воде в любое время года.

— Бассейновые учения под эгидой МСПЦ с привлечением всех дежурных служб проводятся ежегодно, для приобретения новых знаний и закрепления ранее полученных навыков. Сегодня мы сделали упор на массовое спасение. Только вертолетами были эвакуированы девять человек, не считая остальных статистов. Нужно быть готовыми к такой ситуации, когда помощь будет нужна не одному – двум, а гораздо большему числу пострадавших, – пояснил руководитель агентства ГПС и ГЗ Александр Уваров.

Спасательные службы уже не раз доказывали свою эффективность на практике. Так, этой весной архангельские спасатели и летчики вылетали к берегам архипелага Новая Земля, где оказывали помощь пострадавшему члену экипажа грузового судна.

Впервые участие в морских учениях в качестве статистов приняли пожарные СПСЧ.

— Наше подразделение развивается во многих направлениях и готово реагировать не только на пожары и ДТП, но и на другие чрезвычайные ситуации, в том числе, оказывать помощь на воде. Конечно, наш основной профиль – пожаротушение, и по уровню подготовки мы пока не можем тягаться с пловцами-спасателями, но начало этой работе положено. – считает начальник специализированной пожарно-спасательной части им. В.М. Петрова Павел Захаров.

— Впервые была отработана переноска пострадавшего на тросе, когда связка «спасатель-пострадавший» при помощи вертолёта доставляется на судно или на берег. Такой способ может применяется, к примеру, если лебедка выйдет из строя. Учения прошли хорошо, нареканий к участникам нет. С каждым годом движения становятся все точнее, времени на отработку всех элементов уходит всё меньше. Это доказательство опыта специалистов и слаженной работы всех подразделений, – подвел итог координатор учений, руководитель морского спасательного подцентра Валерий Кулёмин.

Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты