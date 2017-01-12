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«Сияние Арктики»: впервые на площадках столицы Поморья

12 января 16:00 Архангельск

С 13 по 16 января 2017 года в Архангельске будет проходить всероссийский фестиваль-конкурс хореографического творчества «Сияние Арктики». Он соберёт 23 коллектива из разных городов нашей страны, это около 500 исполнителей в возрасте от 7 до 25 лет.

Учредителями и организаторами фестиваля выступили министерство образования и науки Архангельской области, региональное министерство культуры и Дворец детского и юношеского творчества.

Заместитель министра культуры Архангельской области Алексей Павлов подчеркнул:

«Такие мероприятия не только способствуют повышению интереса детей и подростков к хореографическому искусству, но и позволяют оценить художественный уровень творческих коллективов, повысить профессиональное мастерство педагогов».

Церемония открытия фестиваля состоится 13 января в 17:00 во Дворце детского и юношеского творчества, церемония награждения и гала–концерт – 16 января в 12:00 в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова.

Министерство культуры Архангельской области

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