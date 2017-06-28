Леса высокой природоохранной ценности: нужен единый подход

Для отнесения крупных лесных ландшафтов к категории значимых на мировом, региональном и национальном уровнях необходимо разработать единые критерии. При этом статус лесов высокой природоохранной ценности должен быть закреплен на законодательном уровне.

С таким предложением в ходе состоявшего в Бонне (Германия) круглого стола выступил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин.



Обсуждение совместных решений по малонарушенным лесным территориям (МЛТ) было организовано на площадке Лесного попечительского совета. В работе форума приняли участие более 50 представителей предприятий ЛПК, общественных и экологических организаций.

По мнению главы минлеспрома Поморья, в разработке стандарта отнесения лесов к высокоценным должны принять участие все заинтересованные стороны: научные и общественные организации, органы государственной власти в области лесных отношений федерального и регионального уровней, а также лесопользователи.

Следует отметить, что вопрос так называемых малонарушенных лесных территорий, выделяемых при добровольной лесной сертификации в рамках лесов высокой природоохранной ценности, в настоящее время стоит очень остро.

Ведение хозяйственной деятельности, связанной с заготовкой древесины, на площадях, отнесенных к МЛТ, запрещено или сильно ограничено. Это создает серьёзные проблемы для лесопользователей. При этом такого понятия как «малонарушенная лесная территория» в лесном законодательстве Российской Федерации, как, впрочем, и в лесной науке нет.

По мнению ряда экспертов, сегодня разночтения в определении, какие леса следует относить к МЛТ, а какие нет, используются различными организациями в своих целях, и эти цели не всегда связаны с охраной природы.

В Российской Федерации обеспечение охраны лесов осуществляется на основе положений, закреплённых Лесным кодексом, а также посредством реализации законодательства в сфере охраны окружающей среды, в том числе в рамках закона об особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

Развитие системы особо ООПТ – одно из ключевых направлений государственной политики в сфере экологии. Доля таких территории от общей площади Архангельской области уже сегодня составляет 11,2 %. По этому показателю Поморье занимает седьмое место в России и второе – в СЗФО.

Общая же площадь регионального лесного фонда, где заготовка древесины сегодня полностью запрещена или ограничена, превышает 9,7 миллиона гектаров, это более трети всего лесфонда Поморья.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области