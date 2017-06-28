Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Леса высокой природоохранной ценности: нужен единый подход

28 июня 9:15 Год экологии Экология Леспром

Для отнесения крупных лесных ландшафтов к категории значимых на мировом, региональном и национальном уровнях необходимо разработать единые критерии. При этом статус лесов высокой природоохранной ценности должен быть закреплен на законодательном уровне.

С таким предложением в ходе состоявшего в Бонне (Германия) круглого стола выступил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин.

Обсуждение совместных решений по малонарушенным лесным территориям (МЛТ) было организовано на площадке Лесного попечительского совета. В работе форума приняли участие более 50 представителей предприятий ЛПК, общественных и экологических организаций.

По мнению главы минлеспрома Поморья, в разработке стандарта отнесения лесов к высокоценным должны принять участие все заинтересованные стороны: научные и общественные организации, органы государственной власти в области лесных отношений федерального и регионального уровней, а также лесопользователи.

Следует отметить, что вопрос так называемых малонарушенных лесных территорий, выделяемых при добровольной лесной сертификации в рамках лесов высокой природоохранной ценности, в настоящее время стоит очень остро.

Ведение хозяйственной деятельности, связанной с заготовкой древесины, на площадях, отнесенных к МЛТ, запрещено или сильно ограничено. Это создает серьёзные проблемы для лесопользователей. При этом такого понятия как «малонарушенная лесная территория» в лесном законодательстве Российской Федерации, как, впрочем, и в лесной науке нет.

По мнению ряда экспертов, сегодня разночтения в определении, какие леса следует относить к  МЛТ, а какие нет, используются различными организациями в своих целях, и эти цели не всегда связаны с охраной природы.

В Российской Федерации обеспечение охраны лесов осуществляется на основе положений, закреплённых Лесным кодексом, а также посредством реализации законодательства в сфере охраны окружающей среды, в том числе в рамках закона об особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

Развитие системы особо ООПТ – одно из ключевых направлений государственной политики в сфере экологии. Доля таких территории от общей площади Архангельской области уже сегодня  составляет 11,2 %. По этому показателю Поморье занимает седьмое место в России и второе – в СЗФО.

Общая же площадь регионального лесного фонда, где заготовка древесины сегодня полностью запрещена или ограничена, превышает 9,7 миллиона гектаров, это более трети всего лесфонда Поморья.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

Экономика

28 июня

Леса высо­кой при­родо­ох­ран­ной цен­ности: нужен еди­ный подход

26 июня

С 1 июля измен­ят­ся цены на при­род­ный газ

26 июня

Се­мён Вуй­менк­ов: «Оцен­ка фак­тич­ес­кого воз­дейст­вия ведёт к повыше­нию качес­тва законов»

26 июня

Вне­шэ­ко­ном­банк начи­на­ет отбор сер­тифи­ци­ро­ван­ных менед­же­ров в Архан­гель­ской области

23 июня

Про­зрачность и эффек­тив­ность заку­пок – осно­ва для раз­ви­тия эко­но­ми­ки и соцсферы

22 июня

Пле­сец­кие предп­ри­ни­ма­те­ли при сод­ейс­твии КРАО нашли европ­ей­ских партнёров

22 июня

В регио­не стар­това­ла дека­да Меж­дуна­род­ного дня социаль­ного бизнеса

21 июня

Биз­нес-ом­будс­мен Поморья при­нял учас­тие в антик­ор­рупци­он­ном про­ек­те Сове­та Европы

20 июня

«Боль­шой Архан­гель­ск»: объе­ди­няя ресур­сы ради общей цели

20 июня

При­ва­ти­за­ция госп­ре­дпри­ятий про­дол­жа­ет­ся

20 июня

В Архан­гель­ской области про­дол­жа­ет­ся рабо­та по соз­да­нию реес­тра пун­ктов приё­ма и отгру­зки древесины

20 июня

«Архан­гель­скавто­дор» – луч­ший в России

19 июня

Экспе­рты Цен­тра стра­те­ги­чес­ких раз­рабо­ток во главе с Алек­се­ем Куд­риным оце­нят стра­те­гию раз­ви­тия Поморья

16 июня

В соот­ветст­вии с Послани­ем Пре­зи­ден­та: ВПК нара­щива­ет выпуск граж­данс­кой продукции

16 июня

В Поморье появил­ся годо­вой план рабо­ты по улуч­ше­нию биз­нес-сре­ды региона

16 июня

Управля­ющая коман­да Новод­винска завое­вала Гран-при Фонда раз­ви­тия моно­горо­дов

15 июня

Предс­та­ви­те­ли биз­неса и влас­ти обсуди­ли измене­ния в закон о вве­де­нии нало­га на иму­щес­тво органи­за­ций

14 июня

Предп­ри­ни­ма­те­лей регио­на приг­лаша­ют бес­платно при­нять учас­тие во все­рос­сийск­их и меж­дуна­род­ных выставк­ах-яр­марк­ах

14 июня

4,7 мил­ли­ар­да руб­лей наме­рен вло­жить «Газ­пром» в гази­фика­цию Архан­гель­ской области

Похожие новости

28 июня Экономика

Леса высо­кой при­родо­ох­ран­ной цен­ности: нужен еди­ный подход

23 июня

Деле­га­ция Поморья при­мет учас­тие во все­рос­сийск­ом съез­де школь­ных лес­ничеств

22 июня Образование

Стар­шек­лас­сни­ки Поморья стали при­зё­ра­ми все­рос­сийс­кой эко­ло­ги­чес­кой акции «Сде­ла­ем вместе!»

21 июня Районы

С нача­ла года в области высаже­но лес­ных куль­тур на более чем 2 000 гектаров

16 июня Районы

В Год эко­ло­гии Куз­не­цов ручей в Мезен­ском райо­не ста­нет чистым

16 июня Губернатор

Обраще­ние с отхода­ми: в мин­леспро­ме Поморья соз­да­дут спе­циаль­ный отдел

13 июня Общество

В Архан­гель­ской области про­дол­жа­ет­ся акция «День посад­ки леса»

9 июня Районы

«Лесо­руб XXI века» ста­нет общер­ос­сийс­кой пло­щад­кой для луч­ших прак­тик в сфере ЛПК и экологии

8 июня Районы

Одной свал­кой мень­ше – одним лесом больше

6 июня Общество

Семе­на крем­лёвс­кой ёлки выса­дят в регио­нах России

5 июня

В Архан­гель­ске про­шел эко­ло­ги­чес­кий праз­дник «Мы – дети Земли»

1 июня Общество

В воск­ре­сенье в Архан­гель­ске сос­то­ит­ся эко­ло­ги­чес­кий праз­дник «Мы – дети Земли»

31 мая

Про­дол­жа­ет­ся эко­ло­ги­чес­кая акция «Вод­ным объек­там – чис­тые бере­га и причалы»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия