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Новый Лесной план Архангельской области будет утверждён до конца 2017 года

7 июля 16:00 Год экологии Экология Леспром

Об этом на заседании общественного совета при министерстве природных ресурсов и ЛПК Архангельской области сообщил заместитель руководителя ведомства Дмитрий Капиталинин.

Он отметил, что срок действия ранее утверждённого документа заканчивается в декабре 2018 года. Для подготовки нового Лесного плана министерством заключен договор с Всероссийским научно-исследовательским институтом лесоводства и механизации лесного хозяйства.

Предполагается, что в отличие от предшественника, новый документ будет иметь электронный вид, что значительно облегчит работу с ним пользователей.

До утверждения проект Лесного плана в обязательном порядке пройдёт Лесной план является  основополагающим документом, без которого осуществление какой либо хозяйственной деятельности на землях лесного фонда невозможно.процедуру оценки регулирующего воздействия и будет представлен для общественного обсуждения на официальном сайте областного минлеспрома.

Также на заседании общественного совета сотрудниками министерства был представлен проект стратегии развития системы особо охраняемых природных территорий.  

Документ был разработан в соответствии с поручением губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

По словам начальника отдела экспертизы нормирования и мониторинга  в области охраны окружающей среды Людмилы Артёмовой,  проект предусматривает, что в ближайшие десять лет площадь ООПТ регионального значения увеличится более чем на полмиллиона гектаров.

Реализация мероприятий стратегии позволит сохранить естественные экологические системы, ландшафтное и биологическое разнообразие  Архангельской области.

Члены общественного совета приняли решение продолжить обсуждение проекта на заседании в сентябре текущего года, чтобы к этому времени подробнее ознакомиться с предлагаемым документом.

На сегодняшний день сеть ООПТ, расположенных в Архангельской области, насчитывает 117 объектов. Их общая площадь составляет 11 % от всей территории региона.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

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