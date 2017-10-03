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Команда Архангельской области заняла второе место на спартакиаде пенсионеров России

3 октября 16:50 Спорт

В городе Пенза завершилась IV спартакиада пенсионеров России. В самых престижных в России ветеранских соревнованиях принимают участие мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. В этом году в спартакиаде приняли участие рекордное количество спортсменов – более 600 человек из 70 регионов России и семи зарубежных стран.

Медали разыгрывались в настольном теннисе, шахматах, легкой атлетике (кросс), плавании, стрельбе и эстафете. И второй год подряд команда Архангельской области занимает лидирующие позиции в ветеранском спортивном движении.

В личном зачете Валентина Докунина завоевала золотую медаль в настольном теннисе. Галина Славина выиграла бронзовую награду в шахматах, а Нина Едовина – «бронзу» в легкоатлетическом кроссе на 1000 метров.

Буквально доли секунды не хватило Николаю Лаптеву, чтобы завоевать медаль в плавании. Сразу пять спортсменов финишировали в пределах одной секунды с результатом между 30 и 31 секунды. В возрасте старше 60 лет – это фантастический результат. Николай Лаптев в итоге стал четвертым.

По итогам соревнований сборная Поморья заняла второе место в общекомандном зачете. Победителем спартакиады стала команда хозяев – Пензы, третье место заняла команда Республики Бурятия.

Напомним, спартакиада пенсионеров проводится Министерством спорта Российской Федерации совместно с Пенсионным фондом России и общественной организацией Союз пенсионеров России уже в четвертый раз. Ранее участников соревнований принимали Чебоксары, Саратов и Тула. В 2018 году V спартакиаду пенсионеров России примет Новосибирская область.

Агентство по спорту Архангельской области

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