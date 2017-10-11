Вопросы развития транспортной инфраструктуры были в центре внимания совещания, которое стало ключевым событием рабочего визита в Архангельскую область председателя комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Игоря Шпектора.

В совещании приняли участие представители профильных министерств и ведомств, Общественной палаты Архангельской области и регионального отделения Народного фронта.

Открывая совещание, председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев подчеркнул, что Общественная палата России, её отраслевые комиссии являются действенным инструментом взаимодействия гражданского общества, экспертного сообщества с профильными федеральными министерствами и депутатами Государственной Думы и предложил акцентировать внимание на конкретных вопросах и проектах, реализация которых позволит придать дополнительный импульс социально-экономическому развитию региона.

В числе таких проектов – строительство железнодорожной магистрали «Белкомур» и глубоководного района морского порта Архангельск. Синхронизированные между собой, эти проекты важны не только для Архангельской области, но и для всей страны.

В ходе совещания были проанализированы перспективы приоритетных проектов и шаги по их дальнейшей реализации.

— Сегодня совершенно очевидно, что именно Архангельск может претендовать на первенство в вопросах, связанных с Арктикой, с развитием Северного морского пути, – отметил Игорь Шпектор, комментируя итоги совещания. – А это, в свою очередь, напрямую связано с темой, которую мы сегодня обсуждали, – «Белкомур» и глубоководный порт. Мы рассматривали этот вопрос на Совете Федерации, где я являюсь членом Совета по Арктике и Антарктике. Мнение однозначное – нужно этими проектами заниматься.

Как подчеркнул Игорь Шпектор, реализация проектов позволит уже в обозримой перспективе принести серьезные доходы нашей стране.

По итогам совещания сформирован пакет рекомендаций комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области