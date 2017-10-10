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В Поморье вводится система оценки результативности и эффективности деятельности органов государственного контроля

10 октября 9:00 Законотворчество

Соответствующее постановление о системе оценки утверждено на заседании регионального правительства.

Внедрение показателей результативности и эффективности органов государственного контроля (надзора) осуществляется в рамках реализации приоритетного проекта «Осуществление контрольно-надзорной деятельности». Одной из основных целей проекта является снижение административной нагрузки на бизнес.

Для регионов России целевая модель «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» утверждена распоряжением Правительства России 31 января 2017 года.

Как отметил директор правового департамента администрации губернатора и правительства области Игорь Андреечев, применение показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности направлено на минимизацию неоправданного вмешательства контрольных органов в деятельность подконтрольных субъектов, а также достижение оптимального распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов, используемых при государственном контроле.

Принятый документ подготовлен в соответствии с Основными направлениями разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденными Правительством России.

Правительство области определило порядок (методику) утверждения показателей результативности и эффективности деятельности органов государственного контроля (надзора).

Региональные органы государственного контроля (надзора) должны
до 1 ноября 2017 года утвердить показатели результативности и эффективности деятельности, включая целевые значения показателей на 2017 год и разместить их на сайте правительства области.

В дальнейшем показатели подлежат утверждению ежегодно до 1 марта текущего года.

Как пояснил Игорь Андреечев, в рамках этой работы стоит задача найти четкие измеримые показатели качества и эффективности работы контрольных органов. При этом предстоит отказаться от прежних показателей – количества проведенных проверок и наложенных штрафов. К новым показателям, например, относится объем предотвращенного вреда охраняемым законом ценностей в соответствующей сфере деятельности. А это жизнь и здоровье граждан, сохранность имущества, объектов окружающей среды, объектов культурного наследия и так далее. Также учитывается объём издержек проверяемых организаций в связи с проведением проверок, доля проверок, результаты которых были оспорены, и процент решений, которые отменены. Эти и другие показатели должны действительно достаточно полно охарактеризовать эффективность работы контрольных органов, поскольку соотносят издержки по проведению контроля с теми потерями, которые были бы без проверок.

Принятый документ также определяет порядок контроля за достижением данных показателей. В этих целях органы государственного контроля ежегодно осуществляют расчет и оценку фактически достигнутых значений показателей. Итоговая оценка результативности и эффективности осуществления государственного контроля (надзора) характеризует достижение целевых значений показателей.

На основе проведенной оценки деятельность органа государственного контроля (надзора) оценивается как высокорезультативная (высокоэффективная), среднерезультативная (среднеэффективная) и низкорезультативная (низкоэффективная).

Результаты расчета и оценки фактически достигнутых показателей отражаются в отчетах о достижении показателей. Документы размещаются на официальном сайте до 1 марта каждого года.

На основе отчетов составляется рейтинг результативности и эффективности деятельности органов государственного контроля (надзора). Такой рейтинг размещается на официальном сайте до 1 апреля каждого года.

Правовой департамент администрации Губернатора и Правительства области

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