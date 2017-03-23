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Северянин Кирилл Токарчук завоевал три медали на «Mad Wave Challenge»

23 марта 15:00 Спорт

В подмосковной Рузе завершился третий этап всероссийских соревнований по плаванию «Mad Wave Challenge 2017» с участием зарубежных спортсменов.

В заплывах принимали участие 750 юных атлетов, представлявших команды городов России, Беларуси и Украины.

В число участников третьего этапа вошёл и наш земляк, спортсмен РЦСП «Поморье» Кирилл Токарчук.

Mad Wave Challenge – беспрецедентный по масштабам детский турнир по плаванию, состоящий из нескольких этапов, которые проходят в крупнейших городах России и Белоруссии. Ежегодно в нём принимают участие более двух тысяч юных пловцов. На дистанции 50 метров на спине среди мальчиков 2005–2007 г.р. он финишировал первым, на дистанции 200 метров – вторым и на дистанции 50 метров вольным стилем – третьим.

После двух этапов соревнований в общем зачете Кирилл Токарчук занял третье место.

Напомним, что на втором этапе международного турнира по плаванию «Mad Wave Challenge», проходившего в Санкт-Петербурге, архангельский пловец также поднимался на третью ступень пьедестала почета.

Впереди – финальный этап соревнований, который пройдёт в Казани с 7 по 9 мая.

Агентство по спорту Архангельской области

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