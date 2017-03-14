На Виледи будут строить новую начальную школу

Игорь Орлов провёл рабочую встречу с новым главой Вилегодского района Алексеем Аксёновым. Одним из акцентов разговора стало внедрение проектного управления.

Губернатор подчеркнул: сейчас ведётся работа по определению пилотных муниципалитетов, на территории которых будет формироваться система проектной деятельности. В списке претендентов – Архангельск, Коряжма, Приморский и Устьянский районы. По мнению главы Поморья, у Вилегодского района есть большой потенциал для совершенствования системы управления путём внедрения проектных методов.

В ходе встречи Игорь Орлов и Алексей Аксёнов обсудили вопросы развития сферы образования. Как отметил глава района, сегодня в школе в селе Ильинско- Новый глава Вилегодского района Алексей АксёновПодомское из почти семисот учеников двести пятьдесят занимаются во вторую смену.

– Область поставила перед собой задачу: дети в школах должны учиться в одну смену. Поручаю правительству включить проект строительства начальной школы на 320 мест в Ильинско-Подомском в инвестиционную программу и проработать вопрос финансирования проекта, – заявил губернатор.



Отметим, сейчас в Ильинско-Подомском идёт строительство центра культурного развития по государственной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014–2020 годы)». Общая стоимость объекта – более 120 миллионов рублей.

В 2016 году была подготовлена бюджетная заявка в Минкульт РФ о выделении средств на его строительство объекта, за счёт средств резервного фонда правительства области была осуществлена привязка типового проекта.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области