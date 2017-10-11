Архангельск готов стать центром обслуживания судов в Северном рыбохозяйственном бассейне

Вопросы реализации Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов обсудили на заседании комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса под руководством вице-премьера России Аркадия Дворковича. Перспективы морского порта столицы Поморья и предложения от Архангельской области на заседании комиссии представил губернатор региона Игорь Орлов.
Участие в обсуждении приняли представители федеральной и региональной власти, а также предпринимательского сообщества.
Основной акцент был сделан на формирование «дорожной карты» – плана мероприятий на 2017-2021 годы по реализации Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота.
В ходе заседания Игорь Орлов отметил, что развитие обслуживания судов в Северном рыбохозяйственном бассейне планируется в том числе и на базе центра обслуживания в морском порту Архангельск.
— При этом стратегическим фактором является увеличение объёмов переработки и рост перевозок по Северному морскому пути. Архангельск эту историю уже начал, – подчеркнул глава региона.
Игорь Орлов рассказал участникам заседания: судоремонтная база с доковыми производствами успешно работает в Архангельске.
АО «Архангельский траловый флот», 176-ой судоремонтный завод и ГК «Оптимист» готовы производить работы по доковому ремонту судов рыбной промышленности и межрейсовому техническому обслуживанию на среднетоннажных судах в объёме до десяти судов в месяц.
Существующие возможности Маймаксанского грузового участка порта Архангельск могут обеспечить до 200 тысяч тонн перевалки рыбы в среднюю полосу, в том числе с Дальнего Востока.
Глава региона отметил выгодное географическое положение Архангельского рыбного порта: среднее расстояние до основных распределительных пунктов (Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург) составляет 1300 км по автомобильным дорогам. А строительство «Белкомура» откроет дорогу и на Урал.
Благодаря имеющемуся потенциалу и перспективам в Архангельской области активно ведётся работа по созданию рыбопромышленного кластера.
Игорь Орлов представил на заседании ряд предложений Архангельской области по совершенствованию «дорожной карты» при реализации Стратегии развития морских терминалов, в том числе:
Губернатор Архангельской области также акцентировал внимание участников заседания на инициативах Поморья по дополнению приложения к «дорожной карте» в части проектов по созданию и развитию центров комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота.
В частности, предлагается внести пункт о создании центра комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в Архангельске в 2017-2020 годах. Кроме того, наш регион инициирует создание Северо-Западного рыбопромышленного кластера в эти же сроки.