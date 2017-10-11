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Архангельск готов стать центром обслуживания судов в Северном рыбохозяйственном бассейне

11 октября 15:00 Промышленность Архангельск Агропром Транспорт Законотворчество

Вопросы реализации Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов обсудили на заседании комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса под руководством вице-премьера России Аркадия Дворковича. Перспективы морского порта столицы Поморья и предложения от Архангельской области на заседании комиссии представил губернатор региона Игорь Орлов.

Участие в обсуждении приняли представители федеральной и региональной власти, а также предпринимательского сообщества.

Основной акцент был сделан на формирование «дорожной карты» – плана мероприятий на 2017-2021 годы по реализации Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота.

В ходе заседания Игорь Орлов отметил, что развитие обслуживания судов в Северном рыбохозяйственном бассейне планируется в том числе и на базе центра обслуживания в морском порту Архангельск. 

— При этом стратегическим фактором является увеличение объёмов переработки и рост перевозок по Северному морскому пути. Архангельск эту историю уже начал, – подчеркнул глава региона.

Потенциал и перспективы Поморья

Игорь Орлов рассказал участникам заседания: судоремонтная база с доковыми производствами успешно работает в Архангельске.

АО «Архангельский траловый флот», 176-ой судоремонтный завод и ГК «Оптимист» готовы производить работы по доковому ремонту судов рыбной промышленности и межрейсовому техническому обслуживанию на среднетоннажных судах в объёме до десяти судов в месяц.

Существующие возможности Маймаксанского грузового участка порта Архангельск могут обеспечить до 200 тысяч тонн перевалки рыбы в среднюю полосу, в том числе с Дальнего Востока.

Глава региона отметил выгодное географическое положение Архангельского рыбного порта: среднее расстояние до основных распределительных пунктов (Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург) составляет 1300 км по автомобильным дорогам. А строительство «Белкомура» откроет дорогу и на Урал.

Благодаря имеющемуся потенциалу и перспективам в Архангельской области активно ведётся работа по созданию рыбопромышленного кластера.

Совершенствовать «дорожную карту»

Игорь Орлов представил на заседании ряд предложений Архангельской области по совершенствованию «дорожной карты» при реализации Стратегии развития морских терминалов, в том числе:

  • раздел I «Создание условий для реализации стратегии» дополнить пунктом о совершенствовании портовых сборов. Установленные льготы для захода судов рыбной промышленности в порты предлагается распространить на все суда, осуществляющие доставку уловов, независимо от районов промысла (включая транспортные суда, суда рыбопромыслового флота);
  • раздел II «Совершенствование управления государственным имуществом морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота» дополнить пунктами об увеличении проходной осадки по основному фарватеру Архангельского морского порта до 9,5 метра на участке от порта Экономия до Маймаксанского грузового участка АТФ. В том числе предусмотреть заглубление или демонтаж коммуникаций 170-го района морского порта Архангельск.

Губернатор Архангельской области также акцентировал внимание участников заседания на инициативах Поморья по дополнению приложения к «дорожной карте» в части проектов по созданию и развитию центров комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота.

В частности, предлагается внести пункт о создании центра комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в Архангельске в 2017-2020 годах. Кроме того, наш регион инициирует создание Северо-Западного рыбопромышленного кластера в эти же сроки.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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