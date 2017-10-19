Архангельский водорослевый комбинат побил рекорд добычи водорослей за пять лет

Несмотря на очень сложный сезон сбора водорослей на Белом море, архангельское предприятие увеличило объем собранных водорослей и выпущенной продукции.

Такие данные сегодня были озвучены на встрече руководства Архангельского опытного водорослевого комбината с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Петром Савчуком.

Представители Росрыболовства познакомились с продукцией завода, музеем и цехами, где перерабатываются водоросли, добытые фактически вручную у берегов Белого моря.

Напомним, в конце 2016 года государственное предприятие было куплено компанией «Аквакультура Баренц». Новые собственники начали программу модернизации производственных мощностей и развития собственной сети магазинов.

— Этим летом на комбинате началась модернизация производства, замена некоторого оборудования, установлена новая разливочная линия. Начало лета показало те болевые точки, которые есть у комбината, но, несмотря на не простой по погодным условиям сезон, мы смогли мобилизоваться и выполнить поставленные задачи. В итоге комбинат показал наивысшие показатели по добыче водорослей за пять лет – 1130 тонн, что позволило произвести более 200 тонн продукции, – рассказал исполнительный директор АОВК Алексей Коротенков.

Сегодня руководство комбината намерено начать модернизацию бытовых условий на заготовительных участках, внедрять новые способы добычи водорослей и обновлять береговую инфраструктуру.

В дальнейшей перспективе – строительство современного завода по переработке трески и пикши на площадке комбината.

— Конечной целью является возрождение былой славы «рыбацкой фактории», где на одной территории сосредоточен целый комплекс отдельных производств – от глубокой переработки до производства рыбных консервов, пресервов, копченой, соленой продукции, – добавил Алексей Коротенков.

В 2018 году АОВК будет вести работу по расширению имеющихся промысловых участков, что позволит увеличить загрузку производственных мощностей.

— Архангельский опытный водорослевый комбинат производит продукцию, которая в первую очередь полезна для человека. Это очень важно для здоровья будущего поколения. Мы с руководством комбината обсудили перспективы развития предприятия. Одним из таких вариантов будет доставка в Архангельск с Дальнего Востока водорослей анфельция. Там они практически не перерабатываются, а здесь есть свободные мощности, – отметил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук.

При поступлении необходимых объёмов сырья предприятие в состоянии в восемь раз увеличить выпуск продукции.

Пресс-служба Архангельского опытного водорослевого комбината