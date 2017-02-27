Дмитрий Медведев рассказал в Сочи о роли регионов в развитии отечественной экономики

Будущее экономики России и приоритеты региональной политики стали центральными темами выступления премьер-министра Дмитрия Медведева на пленарном заседании инвестиционного форума в Сочи.

— Вызовы, которые возникают перед Россией, в последние несколько лет так или иначе касались преодоления кризисных явлений, вызванных проблемами в мировой экономике, нестабильностью сырьевых рынков, структурными дисбалансами, которые существуют в нашей экономике. Сегодня уже можно твёрдо сказать: мы со всеми этими вызовами научились справляться, – заявил, открывая пленарное заседание, Дмитрий Медведев.

Он привёл в пример статистику за январь этого года, согласно которой реальные располагаемые доходы населения выросли на 8 % относительно уровня 2016 года.

– Надо эти тенденции закрепить. У нас уже сейчас, как вы знаете, рекордно низкая для современной России инфляция, порядка 5,4 % в 2016 году и 5 % по итогам января 2017 года. Ещё совсем недавно по итогам 2015 года у нас инфляция была почти 13 %. И конечно, абсолютно реальные планы довести инфляцию до 4 % в год, – заявил глава российского правительства.

Цель – «умная экономика»

Среди новых задач – ряд мер по преодолению демографических ограничений, которые могут впоследствии препятствовать развитию нашей страны, а также повышение темпов роста экономики.



— Для этого требуется интенсивное развитие регионов. В значительной степени – за счёт привлечения новых инвестиций. На этой основе должно базироваться решение главной задачи: улучшение жизни людей, – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Для достижения этих целей Правительство РФ готовит комплексный план действий на период с 2017 по 2025 год. В него входят такие пункты, как создание устойчивых бизнес-среды и рынка труда, приоритет квалифицированных кадров, и, в конечном счёте, переход к «умной экономике», которая открыта будущему и технологически, и концептуально.

Дмитрий Медведев объявил о начале широкого обсуждения предложений, которые содержатся в проекте плана.



– Мы готовы участвовать в выработке решений комплексного плана Правительства РФ, – заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – У нас есть предложения, они основаны на тех задачах, которые мы определили как основные для региона. Это наши «точки роста»: освоение Крайнего Севера и Арктической зоны РФ, развитие энергетики, глубокая переработка ресурсов.

Роль регионов в реализации плана – ключевая

Премьер-министр подчеркнул, что у России есть все слагаемые, чтобы стать одной из ведущих технологических стран мира: интеллектуальный потенциал и все необходимые ресурсы.

По словам Дмитрия Медведева, бесперспективных регионов не существует и «точки роста» нужно искать в каждом субъекте России. Глава кабмина перечислил те инструменты, которые должны стимулировать инвестиции: создание ТОР, технопарков, индустриальных парков, туристических кластеров, развитие государственно-частного партнёрства.



— У каждого субъекта Федерации – свои особенности и свои конкурентные преимущества – природные, отраслевые, ресурсные, трудовые, на которых можно и нужно зарабатывать деньги, – подчеркнул премьер-министр.

Он также отметил, что инфраструктурные проекты, которые имеют определяющее значение для развития региона, должны получать гарантированное финансирование.

— Вопрос развития регионов – приоритет федеральной власти, – прокомментировал выступление Игорь Орлов. – Дмитрий Медведев говорит о большей самостоятельности регионов и предоставлении возможностей для принятия решений, для влияния на инвестиционный климат, который так необходим для развития качественно новой экономики. 2 марта я выступаю с Посланием к областному Собранию депутатов. Безусловно, в нём будут отражены те задачи, которые сегодня ставит перед нами Правительство РФ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области