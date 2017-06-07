«Дети рисуют мир»: выставка, посвящённая юбилею области, откроется в Москве

Инициатором проекта выступило архангельское региональное отделение Российского военно-исторического общества

7 июня в 14:00 в «Московском доме национальностей» начнёт работу международная выставка детских рисунков «Дети рисуют мир». Она приурочена к 80-летию Архангельской области. В рамках презентации выставки будет продемонстрирован видеоролик, посвящённый юбилею области.

Выставка уже была представлена в Архангельске, Чеченской Республике, Республике Северная Осетия-Алания, Республике Южная Осетия, Республике Крым, восточных областях Украины.

Инициатором проекта выступило архангельское региональное отделение Российского военно-исторического общества и администрация столицы Поморья. Проект поддержали РВИО и Поморское землячество в Москве.

На выставке представлены рисунки юных художников из Чечни, Северной и Южной Осетии, востока Украины.

Председатель регионального отделения РВИО Сергей Ковалёв рассказал:

«В рисунках, представленных на конкурс, юные художники выразили отношение к войне и террористическим актам. Попытались призвать общество к мирному разрешению конфликтов и пропаганде мира во всём мире».

Награждение победителей конкурса состоится 26 июня в Архангельске в рамках VII съезда городов воинской славы.

Организаторы планируют представить выставку в городах воинской славы России и городах, пострадавших от терроризма. Несколько рисунков предполагается отправить на международную космическую станцию.

Архангельское региональное отделение Российского военно-исторического общества