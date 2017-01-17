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Начался отбор участников на III молодёжный форум «Арктика. Сделано в России»

17 января 17:30 Арктика Молодежь Архангельск

В конкурсе, который стартовал в интеллектуальном центре САФУ, приняли участие 260 претендентов и 60 волонтёров из всех муниципальных образований региона. В окончательный список войдут лишь 180 молодых студентов и учёных, сфера научных интересов которых связана с изучением Арктической зоны РФ.

Два года подряд форум проходил в Тверской области. В этом году он состоится на территории Приморского района Архангельской области.

— Участников форума ждет обширная образовательная программа, – рассказал начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв. – Команды будут решать так называемые кейсы: реальные или специально разработанные ситуации, требующие нетривиального подхода. Цели и задачи для них сформулируют федеральные ведомства.

После окончания форума у ребят будет возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях, министерствах и ведомствах страны, занимающихся вопросами Арктики.

Программный директор форума Анна Аперян подчеркнула, что отборы участников уже состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Омске. В ближайшее время конкурсы стартуют во Владивостоке, Казани и Уфе.

— Участники форума, прошедшие отбор, будут сформированы в команды. Мы отбираем специалистов по 14 направлениям. В итоге мы объединим все направления вместе и сформируем один большой проект, который нужно будет защитить перед экспертами, – рассказала Анна Аперян.

Результаты отбора станут известны в начале февраля 2017 года. Итоги будут размещены на официальном сайте «Росмолодёжи».

Напомним, молодёжный форум «Арктика. Сделано в России» приурочен к международному форуму «Арктика – территория диалога», который проходит под эгидой Президента России. Он состоится в Архангельске с 29 по 31 марта 2017 года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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