Новая школа в Красноборске должна быть сдана в этом году

Об этом шла речь на рабочей встрече с участниками строительства, которая состоялась в региональном министерстве строительства и архитектуры.

Новая школа нужна Красноборску как воздух. По словам главы района Владимира Рудакова, помещения многих образовательных учреждений в районе построены в середине прошлого века и не отвечают современным требованиям.

Стоимость объекта – 316 миллионов. Он должен быть введён в эксплуатацию в этом году. Именно поэтому этой стройке уделяют повышенное внимание в региональном правительстве.

На совещании отметили, что подрядчик взял на старте высокий темп и за минувшие полгода выполнил максимально возможный объём работ.

Участники рабочей встречи обсудили обеспечение объекта теплом (решается вопрос о проведении модернизации существующей котельной) и устройство линии электропередач с участием АО «Архоблэнерго» и ПАО «МРСК Северо-Запад».

— Понимание высокой важности объекта для района и области в целом позволило взять высокий темп строительства. Совместно с подрядчиком, ресурсоснабжающими организациями и администрацией района были проработаны действия, которые, я уверен, позволят решить текущие вопросы и сдать школу в срок, – подвёл итог встречи министр строительства и архитектуры Архангельской области Михаил Яковлев.

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области