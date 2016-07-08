Федеральное законодательство вводит новый статус для некоммерческих организаций

В 2017 году вступили в силу несколько федеральных законов, касающихся регулирования деятельности НКО.

В частности, в законодательство внесены изменения, предусматривающие возможность наделения некоммерческих организаций статусом «исполнитель общественно полезных услуг» и предоставление таким организациям льгот и преференций. Соответствующее поручение Президент России Владимир Путин дал в декабре 2015 года.

Согласно закону, «исполнитель общественно полезных услуг» – это социально ориентированная некоммерческая организация, которая на протяжении одного года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, не является некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам и сборам и другим обязательным платежам.



Перечень общественно полезных услуг приведён в постановлении Правительства РФ.



НКО включается в реестр исполнителей общественно полезных услуг на два года. По истечении указанного срока НКО может быть вновь признана исполнителем общественно полезных услуг в упрощённом порядке.

В декабре 2016 года Президент поручил Правительству РФ представить предложения о дополнении перечня общественно полезных услуг, оказываемых НКО, услугами, направленными на осуществление межнационального и межэтнического сотрудничества, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, сохранение и защиту самобытности, культуры, языка и традиций народов РФ, развитие этнотуризма.

Директор департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области Юрий Попелышев отметил:

«В 2017 году мы ожидаем значительные позитивные изменения в некоммерческом секторе. Социально значимые проекты НКО по-прежнему будут получать грантовую поддержку. Общий объем субсидий для НКО в Архангельской области сохранился на уровне 2016 года и составляет 9,5 миллиона рублей».

Департамент по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области