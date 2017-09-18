Модернизировать коммунальную инфраструктуру будут по новым правилам

Конкретные аспекты реализации Постановления Правительства РФ, которым утверждены правила предоставления регионам финансовой поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, стали главной темой всероссийского селектора, который провёл заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.

В совещании приняли участие заместитель председателя правительства Архангельской области Андрей Шестаков и министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Поташев.

Правила устанавливают порядок предоставления Фондом ЖКХ финансовой поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в государственной или муниципальной собственности.

Также документ позволит активизировать работу по привлечению частных инвестиций в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры и обеспечить инвесторам льготную ставку привлечённых на их реализацию кредитов – не выше 5 %.

Средства будут направляться на подготовку проектов модернизации в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и обращения с твёрдыми коммунальными отходами, а также на софинансирование процентной ставки по кредитам, привлечённым ресурсоснабжающими организациями на реализацию таких проектов.

Как было отмечено в ходе совещания, для получения финансовой поддержки в каждом регионе должны быть утверждены «дорожная карта» развития жилищно-коммунального хозяйства, порядок отбора потенциальных проектов модернизации, порядок софинансирования процентной ставки.

— Привлечение инвестиций, кредитов на модернизацию сферы ЖКХ всегда шло непросто: банки не очень охотно идут на подобное сотрудничество, – отметил, комментируя итоги совещания, Андрей Шестаков. – Принятие новых правил, выделение дополнительных средств на эти цели из федерального бюджета позволит серьезно активизировать процессы модернизации и, в конечном итоге, повысить качество жизни северян.

В ближайшее время в регионе будет определён перечень проектов модернизации в сфере ЖКХ и сформирована необходимая нормативная база.

Отметим, что в целом на эти цели из федерального бюджета планируется направить около 8 миллиардов рублей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области