Сборная северян взяла «золото» на чемпионате СЗФО по настольному теннису

На турнире, который прошёл в Калининграде, команда Архангельской области считалась одним из фаворитов. Наши спортсмены полностью подтвердили предположения экспертов.

Мужская сборная Поморья стала победителем чемпионата и завоевала право выступить на чемпионате России, который пройдёт с 12 по 16 февраля в Сочи. Женская команда заняла второе место.

Кроме того, наши теннисисты завоевали пять медалей в парных соревнованиях. Артем Двойников совместно с Олесей Молодцовой завоевал «золото», а в паре с Елисеем Полуяновым – «бронзу», Кирилл Воробьев в паре с Евгением Петрухиным выиграл серебряную медаль. Анна Маурина совместно с Анастасией Фоминой заработала медаль бронзового достоинства, такую же выиграл Павел Тарутин завоевал в паре Анастасией Иткиной из Выборга.

В личном зачёте Евгений Петрухин занял первое место, а Павел Тарутин – третье. Оба спортсмена также примут участие в чемпионате России

— Поздравляю наших спортсменов! Они в очередной раз доказали высокий авторитет архангельской школы настольного тенниса, – отметил руководитель регионального агентства по спорту Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области