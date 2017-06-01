Губернатор Игорь Орлов представил на Петербургском международном экономическом форуме опыт, накопленный Архангельской областью в части использования кластерного инструментария в региональной экономике.

Его выступление состоялось в рамках панельной дискуссии «Локализация как инструмент формирования кластерной экономики» – одной из ключевых

дискуссионных площадок ПМЭФ, модератором которой выступил президент школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.

Панельная дискуссия «Локализация как инструмент формирования кластерной экономики» – одна из ключевых дискуссионных площадок ПМЭФЭксперты отмечают: одним из «стержней» стратегии развития промышленности до 2035 года является переход от реализации отраслевых подходов к межотраслевым кластерам.

Опыт построения таких систем показывает: они дают серьезный импульс региональному развитию и стимулируют малый и средний бизнес.

— Пример Архангельской области, где кластерный инструментарий стал уже традиционным и широко апробирован, это ярко доказывает, – отметил Игорь Орлов.

Импортозамещение плюс инвестиции

Глава Поморья рассказал, что на сегодняшний день в регионе действуют четыре кластера.

Первым, еще в 2012 году, был создан судостроительный кластер. В его состав входят 40 предприятий – как гиганты отрасли, так и представители малого и среднего бизнеса. Главная задача кластера – локализация и импортозамещение.

Яркий пример решения этой задачи – деятельность Центра пропульсивных Игорь Орлов: «На сегодняшний день в регионе действуют четыре кластера»систем ЦС «Звездочка», где производится абсолютно новая для нашей страны продукция: винторулевые колонки и подруливающие устройства для кораблей и судов.

В традиционной для региона лесной отрасли успешно работает лесопромышленный кластер «ПоморИнноваЛес», объединивший 37 предприятий лесопромышленного комплекса и смежных отраслей.

Общий объем инвестиций, который планируется привлечь в рамках реализации различных проектов кластера, превышает 15 миллиардов рублей, а количество созданных в итоге высокопроизводительных рабочих мест – 2 000.



Инновации и иван-чай

На новом и крайне перспективном направлении действует биоресурсный и биотехнологический кластер. Он обеспечивает взаимодействие науки, производства и бизнеса.

Первые результаты работы уже заметны: прохладительные напитки на основе хвои и иван-чая, разработанные в рамках кластера, уже вышли на рынок и пользуются популярностью. Серьёзную поддержку в продвижении получили известные по всей стране лекарственные и косметические средства Архангельского водорослевого комбината.

И наконец, уникальный как по составу участников, так и по реализуемым задачам социальный кластер. Начинавшийся с идеи поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья, сейчас кластер активно внедряет в производство современные отечественные разработки в сфере технических средств реабилитации.

Участники дискуссии были единодушны в том, что именно кластерный подход позволяет решить многие проблемы, характерные для российской экономики, а кластерная кооперация – приносить выгоду всем её участникам.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области