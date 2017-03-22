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Елена Молчанова:
«Детский отдых должен быть, прежде всего, безопасным»

22 марта 16:30 Соцзащита Законотворчество

Именно на обеспечение безопасности детей в местах летнего отдыха направлен целый ряд изменений в областное законодательство, предложенных правительством области и принятых региональными парламентариями.

Так, уточнены обязанности лагерей и санаториев, направленные на обеспечение безопасности находящихся в них детей. Расширены гарантии прав на медицинское обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Определены дополнительные требования в отношении туроператоров, турагентов и организаций, осуществляющих экскурсионное обслуживание несовершеннолетних туристов.

– Детский отдых должен быть, прежде всего, безопасным, – подчеркнула министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. – Большинство статей законопроекта, рассмотренного в первом чтении, касаются обеспечения безопасности наших детей. В частности, региональное министерство получило полномочия по контролю за соблюдением всех установленных правил организации летнего отдыха. Кроме того, будет организован и общественный контроль.

Законом установлен первоочередной порядок предоставления путёвок для детей-сирот в организации отдыха и оздоровления, подведомственные  исполнительным органам государственной власти Архангельской области.

Уточнены принципы выделения государственной поддержки лагерям и санаториям для развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы.

— Подготовка к летней оздоровительной компании уже началась, – отметила Елена Молчанова. – К 1 апреля должен быть опубликован реестр организаций, предоставляющих услуги по организации и проведению летнего отдыха. Включенные в реестр организации будут иметь необходимые документы, подтверждающие, что их деятельность осуществляется в соответствии с законом.

Как ожидается, в этом году в лагерях и санаториях, расположенных на территории Архангельской области, отдохнут около 40 тысяч юных северян.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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