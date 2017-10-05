Норвежцам покажут редкие издания из фонда Добролюбовки

Пятого октября областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова примет делегацию представителей публичных и университетских библиотек городов Будё и Тромсё (Норвегия).

Норвежцы познакомятся с основными направлениями деятельности центральной библиотеки Архангельской области и совершат экскурсию по её залам. По словам организаторов встречи, которая пройдет с 14.00 до 16.00, гостям покажут редкие издания из фонда Добролюбовки. Речь идёт о книгах из личных коллекций норвежцев, жизнь которых в определенный период времени была связана с Архангельском.

Кроме того, специалисты Добролюбовки обсудят с норвежскими коллегами перспективы сотрудничества. Связи с библиотеками городов Тромсё, Вардё, Вадсё, Киркенеса у Архангельска давние и прочные. Благодаря этому, жители Поморья больше узнают о классической и современной норвежской литературе, истории и культуре Норвегии. Архангельские библиотекари получают полезный опыт по продвижению книг и чтения на литературных фестивалях в Киркенесе и Вардё.

Книжные и художественные выставки, конкурсы, областная читательская акция «Открывая Ибсена», медиапроект «Норвегия становится ближе», встречи с писателями, переводчиками современной норвежской книги, выставка плакатов, посвященных жизни и творчеству Кнута Гамсуна – это далеко не полный перечень событий, которые прошли в Добролюбовке. Предстоящая встреча архангельских и норвежских коллег станет началом реализации новых идей и совместных проектов.

Приглашается пресса! Дополнительная информация по телефону 8 (8182) 65-11-28 (Контактное лицо – Елена Михайловна Маркова).

Министерство культуры Архангельской области