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Облизбирком продолжает работу по подготовке к дополнительным выборам в АОСД

14 марта 14:00 Выборы

Избирательная комиссия Архангельской области приняла решение заверить список кандидатов, представленный региональным отделением ЛДПР.

10 марта избирательным объединением «Архангельское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» были представлены документы о выдвижении кандидатов по трём одномандатным избирательным округам, в которых 21 мая 2017 года состоится голосование на дополнительных выборах.

По результатам проверки комплекта документов членами областной избирательной комиссии установлено соответствие порядка выдвижения кандидатов, а также полнота представленных сведений. На основании этого список кандидатов по одномандатным округам заверен и вместе с копиями личных заявлений направлен в окружные избирательные комиссии.

Теперь каждому кандидату необходимо лично представить документы, предусмотренные законом, в соответствующую окружную избирательную комиссию, отметили в облизбиркоме.

Избирательная комиссия Архангельской области

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