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«Ростелеком» готов представить «болевые точки» регионов в Совете Федерации

2 июня 18:30 ПМЭФ-2017 Районы Информация и связь Инновации
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

На полях Петербургского международного экономического форума состоялась встреча губернатора Игоря Орлова и президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского.

Стороны обсудили проекты, нацеленные на развитие связи в Архангельской области.

— Работу на форуме я начал со встречи с главой Минкомсвязи РФ Николаем Никифоровым, – открыл встречу Игорь Орлов. – Мы обсудили две актуальные темы – устранение цифрового неравенства и развитие телемедицины.

Глава Поморья добавил, что в первом случае «болевыми точками» для региона остаются отдалённые населённые пункты, особенно – в Лешуконском и Каргопольском районах.

— Это посёлки с достаточно большой численностью населения, и совсем рядом проходит линия оптоволоконной связи, а ответвления нет. Получается, что пять–шесть тысяч человек остаются без связи, – пояснил губернатор.

— Я с вами согласен и предлагаю в Совете Федерации обсудить предложения губернаторов, очередность подключения и основные точки. Надо поднимать эту тему там, потому что Совет Федерации – это то место, где должны защищать регионы, – ответил Михаил Осеевский.

Игорь Орлов напомнил, что  Архангельская область вошла в число регионов, определённых приоритетными в части развития телемедицины.

— Когда идёт речь о подключении больницы или поликлиники, нужно смотреть, какие объекты есть рядом, социальные учреждения, школы, – сказал Михаил Осеевский.

— Мы и говорим о том, что ресурс, который уже наработан у «Ростелекома», нужно использовать при решении этой задачи, – подчеркнул глава Поморья. – И здесь вполне возможно некое содружество – многое из того, что реализовано, компания делала за свой счёт, в рамках своей инвестиционной программы, поэтому можно говорить о компенсации части затрат.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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