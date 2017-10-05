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Некоммерческие организации Архангельска обсудили проблемы и успехи НКО в области создания социальной рекламы

5 октября 12:20 НКО
Фото представлено центром социальных технологий «Гарант»
Фото представлено центром социальных технологий «Гарант»

Представители более 20 некоммерческих организаций и средств массовой информации встретились за круглым столом, который прошёл в пресс-центре ГТРК «Поморье».

В экспертную группу круглого стола «Социальная реклама: что она может, и почему это не работает» вошли директор НРОО «Служение-НЭКСТ» Алла Балашова, шеф-редактор программы «Вести Поморья» Ирина Шадрина и директор Архангельского центра социальных технологий «Гарант» Марина Михайлова.

Кроме того, на круглом столе выступали Ирина Калинина и Александра Белоус – команда координаторов благотворительного марафона «Добрый Архангельск» и проекта «Область добра».

— Приятно, что в качестве участников были представители разных направлений от «диких животных» до главного врача областного роддома, – считает эксперт по маркетингу и продюсер марафона «Добрый Архангельск» Александра Белоус. – Участников было больше двух десятков. Это говорит, о вовлеченности общественности в тему. Кроме того, почти все присутствующие вовлекались в обсуждение, готовы были поделиться своими идеями и опытом, в том числе помочь коллегам из другой части сектора. Все это говорит о том, что в области создания распространения качественной социальной рекламы именно нашего местного производства могут произойти существенные сдвиги.

В Архангельске есть успешные проекты по продвижению общественных инициатив, созданных в рамках работ центра «Гарант» и программы «Социально активные медиа (САМ) в Архангельской области». Совместно с ВГТРК «Поморье» Архангельский центр социальных технологий «Гарант» выпускает телепрограмму «Доброе ТВ» (http://www.pomorie.ru/page/sid/75), проводятся выставки социальной рекламы и акции по популяризации благотворительности.

Программа «САМ» также реализуется на базе центра «Гарант». В 2017 году она может похвастаться видеороликом проекта «Забота о здоровье – забота о будущем» для центра здоровья ГБУЗ АГКБ №2 и работой с центром помощи диким животным и птицам АНО «Мата-мата».

Ролик, в котором объясняется спектр услуг центра здоровья создан в виде анимационного комикса и доступен в социальных сетях (https://vk.com/centr_zdor_gp2) и на платформах в интернете (https://youtu.be/DyeWLawt7WM). Его героиня – среднестатистическая женщина, которую придумали и нарисовали во время обучения в проектной школе программы.

Одновременно центр «Гарант» открывает серию творческих мастерских, где можно будет получить инструменты и методики для создания более качественной социальной рекламы, а также научиться доступнее и эффективнее рассказывать о себе в социальных сетях. Информацию об этом можно найти на сайте центра (http://center.ngogarant.ru).

Напомним, что программа «Социально активные медиа» инициирована Фондом поддержки и развития филантропии «КАФ» при поддержке Министерства экономического развития РФ. Координатор программы в Архангельской области – Архангельский центр социальных технологий «Гарант».

Центр социальных технологий «Гарант»

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