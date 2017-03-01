Юбилей верности: 45 лет в техникуме водных магистралей

1 марта знаковый образовательный юбилей отметила педагог Архангельского техникума водных магистралей имени С.Н. Орешкова Алла Шехонина – ровно 45 лет профессиональной деятельности в одном учреждении!

В самом начале весны 1972 года выпускница Архангельского государственного педагогического института пришла работать в техникум. Примечательно, что Аллу Шехонину пригласили лишь на время подменить одного из учителей. Но это «на время» растянулось на целую педагогическую жизнь.

За время своей трудовой деятельности её выпускниками стали тысячи человек. Алла Гаевна и сегодня преподаёт курсантам техникума обществознание и историю. Более того, увлечённая своим делом, она стала инициатором создания в учебном заведении музея боевой и трудовой славы.

— Я уже в шесть лет хотела стать учителем и рада, что моя мечта осуществилась. Каждый день с удовольствием иду на работу. Для меня это праздник! У нас очень хороший коллектив и прекрасные ребята, с которыми всегда интересно, - Цветы и поздравления педагогу от министра образования и науки Игоря Скубенкоподелилась секретом педагогического долголетия Алла Шехонина.

На торжественной линейке в присутствии всех курсантов Архангельского техникума водных магистралей к юбиляру от педагогики обратился министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко.

Глава ведомства подчеркнул:

«В вашей трудовой книжке помимо благодарностей всего одна запись о приёме на работу. Такая верность профессии достойна самого искреннего признания. Вы служите примером не только своим воспитанникам, но и другим педагогам. Долгих лет работы вам, счастья и успехов вашей семье, в которую, несомненно, входит и коллектив техникума».

В ноябре 2017 года Архангельский техникум водных магистралей имени С.Н. Орешкова отметит своё 95-летие. На торжества будут приглашены выпускники разных лет, которых объединяет не только учёба в этом заведении, но и педагог – Алла Гаевна Шехонина.

Министерство образования и науки Архангельской области