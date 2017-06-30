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Поморские отельеры изучили стандарты гостиничной звёздности

30 июня 14:15 Общество Бизнес Туризм

В Архангельске состоялся семинар для руководителей средств размещения региона «Новые национальные стандарты для индустрии гостеприимства. Как подготовиться к классификации средству размещения».

Мероприятие было организовано министерством культуры Архангельской области и гостиницей «Двина» (ООО ПКП «Титан»).

Актуальность семинара продиктована поэтапным введением обязательной классификации объектов размещения до 2020 года, предусмотренной проектом федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования оказания гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии», уже принятого Государственной Думой в первом чтении.

Эксперты по государственной системе сертификации и классификации средств размещения из Санкт-Петербурга рассказали о нормативной базе, согласно которой проводится процедура классификации; подробно остановились на этапах и сроках проведения данной процедуры; подчеркнули преимущества классифицированных отелей.

Поморские отельеры узнали о том, как звёздность объекта влияет на успешность онлайн продаж и как иностранные гости реагируют на отели «без рейтинга».

В настоящее время в Архангельской области насчитывается более 260 средств размещения, из них добровольную классификацию прошли три гостиницы. Двум из них («Столица Поморья» и «Двина») присвоена категория «3 звезды», отель «Пур-Наволок» имеет категорию «4 звезды».

Отдел развития туризма министерства культуры Архангельской области

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