В столице Поморья открылись Зимние Арктические игры

В центре развития спорта «Норд Арена» прошла церемония открытия первых «Зимних Арктических игр 2017».

Участников спортивного праздника от имени главы региона приветствовал заместитель губернатора Виктор Иконников:

«Во все времена объединяющей силой был и остается спорт. В «Зимних Арктических играх» принимают участие более тысячи атлетов из разных уголков страны. Самому маленькому участнику игр всего 6 лет. Мы тщательно готовились к этому празднику, чтобы доказать, что Арктика – спортивный регион».

Северное море, светящиеся льдины, айсберги и лазерное шоу об истории первого морского порта – Архангельска. Таким увидели Поморье гости красочного представления.

«Открытие «Зимних Арктических игр» я, пожалуй, не забуду никогда. Всё так красиво, ярко и интересно. Архангельск нам понравился. В Крыму, конечно, теплее. У нас уже настоящая весна. Готовились к турниру долго, много тренировались. Приехали, чтобы только побеждать», – поделился впечатлениями участник команды из Республики Крым Руслан Соменко.

Лучшие творческие коллективы областного центра красочно, в необычной форме рассказали о каждом спортивном мероприятии, включённом в программу «Зимних Арктических игр».

Всего их семь. Это первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, физкультурно-спортивный праздник «Беломорские игры», юношеский турнир по хоккею с мячом «VODNIK OPEN», открытый турнир среди любительских команд по хоккею на валенках, фестиваль «Арктика – территория ГТО», шахматный фестиваль «Поморская ладья» и региональный финал всероссийского фестиваля «Ночная Хоккейная Лига».

– У «Зимних Арктических игр» важная миссия – они дают новый толчок к занятиям спортом для многих северян, особенно для молодежи. России нужны сильные, крепкие, здоровые граждане, способные выполнять важные государственные задачи, в том числе в экстремальных условиях Арктики, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.



Агентство по спорту Архангельской области