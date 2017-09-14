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Маргаритинской ярмарке – от добрых мастеров из Коноши

14 сентября 13:50 Культура Торговля

В этом году Коношский район на Маргаритинской ярмарке будут представлять жители старинного села Тавреньга.

Как рассказала председатель ТОС «Боровское» Вера Вахтомина, объединит выставочную экспозицию коношан визитная карточка – баннер, с коллажем из фотографий о тавреньгской «Ремесленной мастерской» и словами: «Не то дорого, что красного золота, а то дорого, что доброго мастерства».

— Мы представим широкий ассортимент изделий народных умельцев: домотканые половики от Галины Епимаховой, берестяное и драночное плетение от Николая Булдакова, лоскутное шитье Нины Пашиной, вязаные изделия – рукавички, шали и пледы – Анны Булдаковой и Татьяны Вострокнутовой, изделия из ивы – конфетницы, корзинки, вазочки – Михаила Грахова, – отметила Вера Вахтомина. – А демонстрировать продукцию будем в традиционных северных костюмах.

Кроме изделий народных промыслов, таврежане представят на Маргаритинке картофель свежего урожая. Выращен он Николаем Ермолиным из элитных сортов и, разумеется, сертифицирован.

— Думаем, что район не будет краснеть за нас, – подчеркнула Вера Вахтомина.

По материалам газеты «Коношский курьер»

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