Внедрение проектных методов управления является практически реформой системы управления, отметил заместитель председателя областного Собрания Юрий Сердюк, комментируя ежегодное Послание губернатора областному Собранию.

— В целом, формат Послания этого года отличается от предыдущих Посланий, – сказал Юрий Сердюк. – Поставлены конкретные серьёзные задачи, но их реализация выходит за рамки текущего года, то есть они носят стратегический характер.

Как отметил Юрий Сердюк, внедрение проектного метода управления, организация взаимодействия между региональной властью и органами местного самоуправления на принципиально новых подходах позволяет говорить о реформе системы управления.

— Самое главное в проектном методе – работа на результат. Результат, который важен и нужен для населения конкретного муниципального образования, – сказал Юрий Сердюк.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области