Дипломы победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» вручили на последнем в этом году заседании трёхсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.

Напомним, региональный этап проходил с апреля по октябрь 2016 года.

Задача конкурса – выявление организаций, добивающихся высокой эффективности при решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнёрства.

По итогам работы экспертной группы, в которую вошли представители регионального правительства, работодателей и профсоюзных организаций, победителями регионального этапа конкурса в номинации «За развитие Для участия в федеральном этапе конкурса выдвинуто ПАО «Севералмаз»кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» стали Плесецкий детский дом и детский сад № 131 «Радуга» из Архангельска.

В номинации «Малая организация высокой социальной эффективности» лучшим стал рыболовецкий колхоз «Беломор».

Приводинское линейное производственное управление магистральных газопроводов (филиал ООО «Газпром Трансгаз Ухта») признано победителем сразу в двух номинациях: «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» и «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы».

По решению трёхсторонней комиссии для участия в федеральном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» выдвинуто Екатерина Прокопьева: «Участие в конкурсе – это возможность продемонстрировать активную корпоративную политику»публичное акционерное общество «Севералмаз», ставшее победителем в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».

Заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева поздравила победителей и выразила уверенность, что победители регионального этапа конкурса являются ориентирами для всех предприятий и организаций Поморья.

— Участие в конкурсе – это возможность продемонстрировать активную корпоративную политику. Это и достижения в работе с персоналом, и улучшение условий труда, и развитие социального партнёрства, и пропаганда здорового образа жизни в коллективе, – подчеркнула Екатерина Прокопьева.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области