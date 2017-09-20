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Нельзя пропустить: краткий обзор главных мероприятий деловой программы Маргаритинской ярмарки

20 сентября 9:45 Общество Бизнес Инновации

В Архангельске стартовала деловая программа Маргаритинской ярмарки. В эти дни в столице Поморья пройдёт целый ряд знаковых торгово-экономических событий.

— Деловая программа Маргаритинской ярмарки входит в череду мероприятий, организованных в рамках празднования 80-летия Архангельской области, – отметил министр экономического развития региона Семён Вуйменков. – Она должна запомниться не только масштабными мероприятиями и дискуссиями, но и знаковыми решениями, проектами, способствующими динамичному развитию региона.

Семен Вуйменков подчеркнул: говоря о стратегических задачах, необходимо помнить и о важности поддержки предпринимателей в их текущей работе. 

— Именно поэтому программа, включающая более 30 мероприятий, составлена таким образом, чтобы охватить различные сферы деятельности, предоставить каждому участнику возможность почерпнуть важную и полезную информацию, – заявил глава ведомства.

Центральным местом проведения форума станет главный корпус Северного (Арктического) федерального университета. Кроме того, впервые тематические мероприятия будут организованы и на площадках партнеров ярмарки.

Торжественное открытие деловой программы Маргаритинской ярмарки состоится 21 сентября в 10:00 в главном корпусе САФУ имени М.В.Ломоносова. Откроет форум заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников.

Ключевым мероприятием деловой программы станет панельная дискуссия с участием губернатора Архангельской области Игоря Орлова. В этом году её тема – «Формирование и развитие региональной производственно-логистической инфраструктуры». Всестороннее рассмотрение вопроса, а следовательно, и эффективность работы данной площадки гарантирует участие во встрече ведущих федеральных экспертов, представителей муниципальной и региональной власти, бизнеса.

Перспективы развития территорий муниципальных образований региона будут обсуждаться в рамках круглого стола «Создание малых перерабатывающих производств продукции агропромышленного комплекса Архангельской области». Работа данной площадки будет направлена на выявление и решение проблем сельхозпроизводителей региона, а также на выработку эффективных механизмов поддержки этой отрасли.

Традиционно ярмарки являлись площадкой для проведения переговоров с зарубежными гостями, укрепления международных связей. Региональный форум – не исключение.

Развитию внешнеэкономической деятельности Архангельской области посвящен отдельный блок мероприятий. Делегации Сербии, Норвегии, Эстонии и Азербайджана встретятся с представителями  власти и  бизнеса, обсудят перспективы сотрудничества и совместные проекты.

В Российско-норвежской научно-практической конференции «Организация прибрежного и любительского рыболовства» со стороны России примут участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Пётр Савчук, члены постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по рыболовству. Делегацию Норвегии возглавят член Совета губернии Финнмарк Реми Странд и Генеральный консул Королевства Норвегии в Мурманске Эрик Сведал.

Архангельская область была не раз отмечена на федеральном уровне как регион, с успехом реализующий кластерную политику.

Кластеры являются одними из драйверов региональной экономики, поэтому закономерно, что одно из наиболее масштабных мероприятий форума посвящено именно развитию региональных кластеров. Стратегическая сессия «Промышленные кластеры как инструмент стимулирования промышленного производства. Меры государственной поддержки» состоится 22 сентября в главном корпусе САФУ.

О комплексе мер поддержки, предусмотренных для предпринимателей участникам деловой программы расскажут представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства в рамках семинара «Финансовые инструменты поддержки и развития бизнеса». Мероприятие состоится 21 сентября, начало в 10:30.

В тот же день на «Проектном заводе» будет дана экспертная оценка идеям предпринимателей Архангельской области. Место проведения – лофт-проект «Слон», начало в 16:00.

Впервые в регионе состоится конференция «Биоресурсы Архангельской области для экономики региона: инновационные разработки, производство, инструменты поддержки». Она станет площадкой для обсуждения перспектив развития биоресурсной отрасли Поморья с участием Архангельского водорослевого комбината. Участники рассмотрят возможности местных предприятий, а также последние разработки на основе биоресурсов, сделанные региональными учеными.

В заключительный день будут подведены итоги проекта «Стань социальным предпринимателем». За награждением победителей последует семинар «Социальное предпринимательство: как механизм развития территории», где приглашенные эксперты расскажут о существующих моделях социального бизнеса, направленных на развитие территории, о возможных источниках финансирования социальных бизнес-проектов и об искусстве «сторителлинга». Мероприятие организовано фондом «Наше будушее» совместно с Корпорацией развития Архангельской области.

По вопросам организации и проведения деловой программы обращайтесь по телефонам: (8182) 20-06-27, +7 952 252-84-35, e-mail: mr.msp29@yandex.ru.

Познакомиться с деловой программой Маргаритинской ярмарки можно здесь.

Министерство экономического развития Архангельской области

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