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«Золотая осень»: на ВДНХ представлена лучшая продукция аграриев Поморья

4 октября 15:50 Промышленность Агропром Торговля
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Делегация Архангельской области принимает участие в XIX Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая проходит в Москве с 4 по 7 октября.

Мероприятие традиционно приурочено к Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В адрес организаторов, участников и гостей выставки приветственное слово направил Президент России Владимир Путин.  

В обращении отмечено: «…Государство и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку российским производителям. При этом важно укреплять технологический, инвестиционный потенциал АПК, развивать инфраструктуру и социальную сферу сельских территорий, повышать качество жизни людей».

Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, в рамках выставки «Золотая осень» представлена лучшая продукция аграрного сектора и перерабатывающей промышленности Поморья.

— «Золотая осень» – важнейшая федеральная площадка. Участие предпринимательства региона в выставке и деловой программе послужит развитию новых контактов, продвижению архангельской продукции на внутренних и внешних рынках, что даст толчок дальнейшему развитию производств и улучшению социально-экономических условий жизни на селе, – сказал Игорь Орлов.

Глава региона констатировал: в этом году господдержка аграрного сектора Архангельской области превысила 660 миллионов рублей. Выплата субсидий будет продолжена. В целом по отрасли в ближайшее время в Поморье намечена реализация более 30 инвестиционных проектов.

Сёмга, агар-агар и элитный картофель

Торжественный старт работе XIX Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» дал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

По традиции в преддверии праздника Премьер вручил государственные награды и почетные звания лучшим работникам отрасли. 

По словам Министра сельского хозяйства России Александра Ткачева, в этом году главный сельскохозяйственный форум страны собрал 1400 предприятий из 70 регионов России и 15 зарубежных стран.  

В составе делегации Поморья – 30 человек: представители власти, крупного, среднего и малого бизнеса, а также научного аграрного сообщества.

В числе предприятий и организаций – ФГУП «Холмогорское», Архангельский траловый флот, комбинат «Беломорье», рыболовецкие колхозы «Прилив» и «Беломор», АЛВИЗ, «Архангельскхлеб», Архангельский водорослевый опытный комбинат и многие другие.

На стенде Архангельской области – сёмга, горбуша, треска, молочная продукция, мармелад на основе агар-агара, ягоды, варенье, натуральные соки, а также десять сортов элитного семенного картофеля!

— Такая палитра результатов работы тружеников поморской земли вызвала большой интерес у посетителей выставки, – подчеркнула министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.

Знай наших: газета «Знамя» – в числе лучших в России

Регион вправе гордиться достижениями не только в сфере агропромышленного комплекса, но и творческой работы.

На всероссийском конкурсе информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя Земля – Россия» журналист красноборской районной газеты «Знамя» Елена Юрьева заняла второе место в номинации «Участие граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов, в том числе с использованием грантов на поддержку местных инициатив».

Отметим, в этом году на конкурсе – небывалая конкуренция: 5329 работ из 81 региона России.

Церемония награждения победителей и призёров состоится в рамках деловой программы «Золотой осени» 5 октября.

Ключевая тема – развитие экспортного потенциала

Делегация Поморья примет активное участие в ряде круглых столов и семинаров деловой программы выставки.

Ключевые темы повестки «Золотой осени» этого года – развитие экспортного потенциала отрасли и инвестиционного процесса в аграрной сфере.

Представители Архангельской области также планируют уделить внимание обсуждению таких тем, как:

  • цифровое сельское хозяйство;
  • устойчивое развитие сельских территорий – повышение качества жизни на земле;
  • мелиорация: технологии и инвестиции;
  • электронная ветеринарная сертификация и вопросы нормативно- правового регулирования в области ветеринарии;
  • сельскохозяйственная кооперация как инструмент освоения и развития рынков малым агробизнесом.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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