Отчёт об исполнении областного бюджета за 2016 год представлен на публичных слушаниях

В соответствии с требованием бюджетного законодательства, министерство финансов Архангельской области проводит публичные слушания два раза в год: летом – по годовому отчёту об исполнении областного бюджета, осенью – по проекту областного бюджета следующего финансового года.

— У каждого жителя области должна быть возможность узнать, сколько средств поступает в региональную казну, на что они расходуются и какие результаты при этом достигаются, – подчеркнул председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, открывая публичные слушания.

Собственные доходы региональной казны в 2016 году составили 45,4 миллиарда рублей. Ведущим фактором снижения уровня доходной части бюджета стало падение цен на нефть. Именно по этой причине налог на прибыль, традиционно основной источник доходов, уступил лидерство налогу на доходы физических лиц. В областной бюджет по этой статье в 2016 году перечислено 16,3 миллиарда рублей.

Негативные тенденции скомпенсированы стабильной работой

Кроме того, как отметила в докладе министр финансов Архангельской области Елена Усачёва, дополнительные средства по этой статье были привлечены от иногородних строительных организаций, зарегистрированных за пределами региона, но ведущих свою деятельность в Поморье.

— Негативные бюджетные тенденции скомпенсированы стабильной работой предприятий Архангельской области и соответствующим увеличением поступлений налога на добычу алмазов, платежей за пользование природными ресурсами и по ряду других источников, – подчеркнула Елена Усачёва.

С учётом всех источников доходная часть областного бюджета в 2016 год составила 64 миллиарда рублей, расходная – 68 миллиардов.

Исполнение – в рамках госпрограмм

Примечательно, что 99 процентов расходов областного бюджета исполняются в соответствии с государственными программами.

При этом наибольший удельный вес в расходной части бюджета занимают государственные полномочия по трём отраслям: «Образование» (17,5 миллиарда рублей), «Здравоохранение» (12,5 миллиарда) и «Социальная политика» (12,5 миллиарда).

На государственное регулирование тарифов в сфере ЖКХ и транспорта в прошлом году было направлено 3,5 миллиарда рублей. Поддержка сельхозпроизводителей за счёт средств областного и федерального бюджетов составила 921 миллион рублей. На дорожную деятельность в прошлом году было направлено 6,2 миллиарда рублей.

Областная инвестиционная программа: жильё, школы, детсады

Объём областной адресной инвестиционной программы составил 1,9 миллиарда рублей. Более половины средств ОАИП направлено на муниципальные объекты.

В 2016 году средства, выделенные в рамках ОАИП, позволили:

утвердить схемы территориального планирования муниципальных районов и генеральные планы городских округов, городских и сельских поселений в 11 муниципальных образованиях;



утвердить правила землепользования и застройки в 18 муниципальных образованиях;



ввести в эксплуатацию пять многоквартирных домов в Архангельске общей площадью 25,1 тыс. кв. метров для расселения жилья, признанного аварийными до 1 января 2012 года;



обеспечить проектирование магистральных сетей водопровода и ливневой канализации для 6-го и 7-го микрорайонов областного центра.



Завершено строительство объектов:

детский сад на 120 мест в Вельске;



детский сад на 240 мест в Березнике Виноградовского района;



детский сад на 280 мест в Новодвинске;



школа на 132 места в деревне Согра Верхнетоемского района (II очередь);



школа на 860 мест в посёлке Урдома Ленского района;



школа на 90 мест в деревне Погост Вельского района;



лыжероллерная трасса на лыжном стадионе им. В.С. Кузина (Приморский район).



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Более подробно о параметрах исполнения бюджета 2016 года и ситуации в отраслях рассказали руководители профильных органов власти – министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко, министр труда, занятости и социального развития Елена Молчанова, министр строительства и архитектуры Михаил Яковлев, министр здравоохранения Антон Карпунов.

Отметим, что материалы по исполнению областного бюджета 2016 года были заблаговременно размещены на официальном интернет-сайте правительства Архангельской области. Размещена на сайте и брошюра «Бюджет для граждан», подготовленная министерством финансов региона.

28 июня отчёт об исполнении бюджета прошлого года будет представлен депутатам областного Собрания в рамках очередной сессии.

— В прошлом году были полностью обеспечены предусмотренные законом меры социальной поддержки граждан, своевременная выплата заработной платы, другие социальные обязательства. В целом, исполнение областного бюджета можно считать успешным, – подчеркнул Алексей Алсуфьев, подводя итоги публичных слушаний.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области