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В Архангельске состоится публичная защита патриотических проектов

31 января 11:40 Молодежь

10–11 февраля 2017 года с 10:00 в региональном центре «Патриот» состоится публичная защита работ, поступивших на областной конкурс проектов патриотической направленности.

Всего на конкурс заявлено 113 проектов по двум направлениям:

  • патриотическое воспитание граждан Российской Федерации; 
  • увековечение памяти погибших при защите Отечества.

Участие в конкурсе приняли представители 19 муниципальных образований. Это Архангельск, Северодвинск, Котлас, Мирный, Коряжма, Новодвинск, Пинежский, Устьянский, Вилегодский, Каргопольский, Приморский, Вельский,  Холмогорский, Плесецкий, Ленский, Котласский, Няндомский, Мезенский, Виноградовский и Верхнетоемский районы. 

— Публичная защита проектов, поступивших на конкурс, – это ещё один шанс «продвинуть» свой проект и лично представить его экспертам, – пояснил директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх.

Итоги публичной защиты будут опубликованы на официальном сайте центра «Патриот».

Напомним, областной конкурс проектов патриотической направленности проводится ежегодно. В 2016 году на конкурс поступило 113 проектов от юридических и физических лиц. Поддержку получили 53 проекта. Семь миллионов рублей на это были выделены в рамках госпрограммы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Архангельской области».

ГАУ Архангельской области «Патриот»

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