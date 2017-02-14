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Андрей Контиевский:
«Избиркомы должны пользоваться абсолютным доверием у людей»

14 февраля 14:45 Выборы

Председатель избирательной комиссии Архангельской области Андрей Контиевский провёл рабочую встречу с руководством Плесецкой территориальной избирательной комиссии и совещание с их коллегами из Каргопольского района.

Были затронуты вопросы предстоящих выборов в органы местного самоуправления, обучения членов территориальных и участковых избиркомов, взаимодействия с муниципальной властью, сообщили в облизбиркоме.

 – Такие совещания проводятся в преддверии избирательной кампании в органы местного самоуправления Архангельской области, которые состоятся 10 сентября 2017 года и в рамках подготовки к выборам Президента Российской Федерации, – отметил председатель облизбиркома Андрей Контиевский.

Он подчеркнул: от слаженной, профессиональной и открытой работы территориальных и участковых избирательных комиссий будет зависеть отношение избирателей к легитимности выборных процедур.

– Избирательные комиссии должны пользоваться абсолютным доверием у граждан, – заявил Андрей Контиевский.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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