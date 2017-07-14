Лесные пожары в Мезенском и Виноградовском районах локализованы

Сотрудники ЕЛЦ предотвратили дальнейшее распространение огня.



В настоящее время в Мезенском районе работают шесть групп парашютистов- пожарных из Лешуконского, Шенкурского и Карпогорского подразделений ЕЛЦ, а также две группы сотрудников пожарно-химических станций, которые были доставлены вертолётом. Общая численность группировки – 44 человека. Огнеборцы обеспечены всем необходимым оборудованием.

Лесной пожар в Виноградовском районе, о котором сообщалось ранее, также локализован.

Предполагается, что к вечеру сегодняшнего дня оба возгорания будут ликвидированы.

Ситуация с лесными пожарами находится в зоне пристального внимания областного минлеспрома.

Кроме сотрудников ЕЛЦ, которые сейчас ведут борьбу с огнём, на сообщения о возгораниях в любой точке области готовы прибыть находящиеся в резерве девять групп пожарных-парашютистов, а также многочисленные наземные силы.

Сотрудники Единого лесопожарного центра информируют, что в связи с установившейся сухой погодой, наивысший пятый и высокий четвёртый классы пожарной опасности в настоящее время установлены в лесах Приморского, Мезенского, Лешуконского, Пинежского, Ленского, Шенкурского, Вельского, Виноградовского и Котласского районов.

Напоминаем, что с 1 мая во всех лесах региона установлен особый поротивопожарный режим.

На этот период действуют дополнительные ограничения, направленные на обеспечение пожарной безопасности. Нарушителям грозит привлечение к административной, а в отдельных случаях – и к уголовной ответственности.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области