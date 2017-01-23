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Более девяти тысяч членов избирательных комиссий прошли обучение

23 января 15:30

Избирательная комиссия Архангельской области подвела итоги обучения за 2016 год и утвердила программу на первое полугодие 2017 года.

Работу по обучению и тестированию членов участковых избирательных комиссий (УИК) проводили территориальные избирательные комиссии в течение прошлого года. В общей сложности обучение по курсу «Выучим избирательным процесс» прошли 9493 человека.

Стоит отметить, что Вельской, Верхнетоемской, Вилегодской, Каргопольской, Коношской, Коряжемской, Шенкурской и Онежской территориальным избирательным комиссиям удалось обучить всех членов УИК и провести тестирование.

Остальным территориальным избирательным комиссиям поручено до 1 марта 2017 года завершить работу по обучению и тестированию членов нижестоящих комиссий.

Областной избирательной комиссией также рассмотрен вопрос об обучении в 2017 году и утверждены две программы обучения. Первая рассчитана на членов территориальных избирательных комиссий. Вторая предполагает обучение впервые назначенных или прежде не обучавшихся членов УИК. По итогам завершения обучения члены комиссий пройдут итоговое тестирование.

Дополнительно на конец марта – начало апреля 2017 года запланирован очный семинар с председателями и секретарями территориальных избирательных комиссий.

— 2017 год является подготовительным перед выборами Президента Российской Федерации, и наша задача – подготовить профессиональные, квалифицированные кадры для работы в комиссиях и тем самым застраховать их от ошибок и неправомерных решений. Нам необходимо оказать методическую помощь и взять на контроль обучение членов комиссий, которые впервые назначены или ранее не прошли курс обучения, –  подчеркнул председатель облизбиркома Андрей Контиевский.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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