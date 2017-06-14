4,7 миллиарда рублей намерен вложить «Газпром» в газификацию Архангельской области

Программа предусматривает, что в период до 2020 года в Поморье будет построено более 20 объектов

Об этом было заявлено на рабочей встрече губернатора Архангельской области Игоря Орлова с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Кириллом Селезневым в Санкт-Петербурге.

Стороны обсудили проект инвестиционной программы развития газоснабжения и газификации Архангельской области и договорились о возобновлении инвестиций в регион с 2017 года.

— Общий объём инвестиций «Газпрома» составит около пяти миллиардов рублей, – отметил Игорь Орлов, – Программа предусматривает, что в период до 2020 года в нашем регионе будет построено более 20 объектов – это газопроводы-отводы, газораспределительные станции, межпоселковые газопроводы для газификации коммунально-бытовых, промышленных потребителей и жилого фонда в Архангельске, Новодвинске, Северодвинске и в целом ряде населённых пунктов в районах.

Кроме этого, в ходе встречи стороны обсудили перспективы реализации на территории Архангельской области крупных инвестиционных проектов, предусматривающих значительные объемы потребления природного газа. Это газификация Северодвинской ТЭЦ-1, Савинского цементного завода, Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, а также строительство завода по производству метанола.

Реализация перечисленных инвестиционных проектов потребует увеличения пропускной способности газопровода-отвода «Нюксеница–Архангельск».

В настоящее время инвесторами ведется подготовка технико-экономических обоснований этих проектов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области