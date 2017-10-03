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Управляющие советы моногородов соберутся в Коряжме для обсуждения перспектив развития территорий

3 октября 12:00 Бизнес Инвестиции Коряжма

В начале октября состоится очное заседание управляющих советов монопрофильных муниципальных образований Коряжмы, Киземы и посёлка Октябрьский.

В совещании примут участие заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников, линейный менеджер фонда развития моногородов Игорь Дерябин, а также главы муниципальных образований.

Совещание будет посвящено обсуждению хода реализации мероприятий программы комплексного развития моногородов, а также инвестиционных проектов, работа над которыми ведется в муниципальных образованиях.

— Примечательно, что заседание пройдет в Коряжме. Благодаря этому управляющие команды смогут провести очную оценку работы, проводимой в моногороде, на месте рассмотреть конкретные инвестиционные проекты, перспективы их реализации, – пояснил Семён Вуйменков. – Отдельное внимание будет уделено действующим механизмам поддержки моногородов. Эксперты обсудят формирование комплекса мер, наиболее эффективных для конкретных территорий, обсудят стратегию их привлечения.

Министерство экономического развития Архангельской области

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