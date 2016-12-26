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«Центр поддержки молодой семьи» консультирует по вопросам выплат на покупку жилья

26 декабря 13:30 Семья

За последние три года 450 молодых семей Архангельской области получили социальную выплату на приобретение квартир по госпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей».

Для включения семей в программу  необходимо соблюдение нескольких условий. Во-первых, возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет. Во-вторых, семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и в-третьих – иметь достаточный доход для оплаты стоимости жилья в части, которая превышает размер соцвыплаты.

Социальная выплата составляет 30 процентов расчётной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и 35 процентов – для молодых семей, имеющих одного и более детей.

В программе принимают участие 22 муниципальных образования Архангельской области.

Консультацию по получению социальных выплат на приобретение жилья можно получить в региональном «Центре поддержки молодой семьи» по телефону: (8182) 28-69-40.

С заявкой на получение социальной выплаты необходимо обращаться в администрацию муниципального образования по месту регистрации.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»

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