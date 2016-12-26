«Центр поддержки молодой семьи» консультирует по вопросам выплат на покупку жилья

За последние три года 450 молодых семей Архангельской области получили социальную выплату на приобретение квартир по госпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей».

Для включения семей в программу необходимо соблюдение нескольких условий. Во-первых, возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет. Во-вторых, семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и в-третьих – иметь достаточный доход для оплаты стоимости жилья в части, которая превышает размер соцвыплаты.

Социальная выплата составляет 30 процентов расчётной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и 35 процентов – для молодых семей, имеющих одного и более детей.

В программе принимают участие 22 муниципальных образования Архангельской области.

Консультацию по получению социальных выплат на приобретение жилья можно получить в региональном «Центре поддержки молодой семьи» по телефону: (8182) 28-69-40.

С заявкой на получение социальной выплаты необходимо обращаться в администрацию муниципального образования по месту регистрации.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»