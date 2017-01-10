Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Олимпиада «Наследники Ломоносова» стартует в третий раз

10 января 15:00 Общество Губернатор
Дорожки олимпиады «Наследники Ломоносова» вновь ждут участников
Дорожки олимпиады «Наследники Ломоносова» вновь ждут участников

Завершается регистрация участников отборочного этапа телевикторины Первого канала «Умницы и умники» – региональной гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова».

Заявки на участие в олимпиаде «Наследники Ломоносова» принимаются до 15 января включительно. Регистрация проходит на портале «Образование Архангельской области».

— Традиционно после окончания регистрации будет проведён отборочный тур. Телевизионная гуманитарная олимпиада «Наследники Ломоносова» проходит в Поморье уже в третий раз. Этот проект реализует региональное министерство образования и науки по инициативе губернатора Игоря Орлова.
Уже 18 января ребятам предстоит написать эссе. По результатам творческой работы мы сформируем итоговый список тех, кто выйдет на дорожки олимпиады «Наследники Ломоносова», – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Стоит обратить внимание на то, что заявку на участие в уникальном для Поморья проекте могут подать как сами десятиклассники, так и официальные представители школ, в которых обучаются ребята.

Для школьников участие в проекте – это шанс попасть на съёмки телевикторины В 2016 году по итогам телевикторины «Умницы и умники» в МГИМО был зачислен выпускник Холмогорской школы Тимур Меджидов«Умницы и умники», главным призом котрой традиционно является право поступления в МГИМО МИД России без экзаменов.

Всю дополнительную информацию можно узнать у организаторов олимпиады «Наследники Ломоносова» по телефону: (8182) 28-52-71 (Виктор Леонидович Мемнонов).

Вопросы также можно направить на электронную почту: nasledniki_lomonosova@onedu.ru.

Министерство образования и науки Архангельской области

Образование

10 января

Олим­пи­ада «Нас­ледни­ки Ломо­носо­ва» стар­ту­ет в тре­тий раз

9 января

Новов­веде­ния в выпус­кных экзаме­нах ста­нут темой областных роди­тель­ских собраний

30 декабря

Дос­туп­ная сре­да: издано посо­бие для учи­те­лей «Уро­ки по понима­нию инвал­ид­ности в школе»

30 декабря

Все­рос­сийс­кий фес­тиваль школь­ных средств мас­со­вой информа­ции приг­лаша­ет участ­ни­ков

28 декабря

Поморье учас­тву­ет в про­ек­те школь­ного туриз­ма «Уро­ки в горо­дах России»

27 декабря

На ремонт спорт­за­ла Севе­ро­онеж­ской школы выде­лят день­ги из резерв­но­го фонда

27 декабря

Новые рабо­чие спе­циаль­нос­ти появят­ся в сис­теме про­фтеха Поморья

27 декабря

Игорь Ску­бен­ко под­ве­дёт образо­ватель­ные итоги года в про­грамме «13 этаж»

27 декабря

Школь­ни­ков и сту­ден­тов приг­лаша­ют при­нять учас­тие в про­грамме «Арт-Про­фи форум»

23 декабря

Севе­ряне смо­гут при­нять учас­тие во Все­рос­сийск­ом пра­во­вом диктанте

23 декабря

Тур­нир по бад­минто­ну и тен­нису в рам­ках спе­циаль­ной олим­пи­ады про­хо­дит в Поморье

21 декабря

Навстре­чу ЕГЭ: школь­ники Поморья успе­шно спра­вились с пер­вым выпус­кным испыта­ни­ем

21 декабря

Новая пар­тия школь­ных автобу­сов поступи­ла в учеб­ные заведе­ния Поморья

21 декабря

В минис­терстве связи обсуди­ли перс­пе­ктивы под­гот­ов­ки спе­ци­алис­тов отрасли

20 декабря

Кот­лаша­нин Конс­та­нтин Рома­нюк – луч­ший моло­дой элект­ро­мон­тёр Архан­гель­ской области

19 декабря

Вни­ма­ние, выпуск­ни­ки: нес­коль­ко сове­тов по под­гот­ов­ке к ЕГЭ по лите­рату­ре

19 декабря

Канал «Рос­сия 24» рас­ска­жет о «нечу­жих детях»

15 декабря

Педа­гоги Поморья закроют спор­тивный сезон-2016

15 декабря

Игорь Ску­бен­ко: «Наша общая задача – сох­ранить уро­вень зарплат в образо­ван­ии!»

Похожие новости

10 января Образование

Олим­пи­ада «Нас­ледни­ки Ломо­носо­ва» стар­ту­ет в тре­тий раз

9 января Образование

Новов­веде­ния в выпус­кных экзаме­нах ста­нут темой областных роди­тель­ских собраний

30 декабря Общество

Дос­туп­ная сре­да: издано посо­бие для учи­те­лей «Уро­ки по понима­нию инвал­ид­ности в школе»

30 декабря Образование

Все­рос­сийс­кий фес­тиваль школь­ных средств мас­со­вой информа­ции приг­лаша­ет участ­ни­ков

28 декабря Культура

Поморье учас­тву­ет в про­ек­те школь­ного туриз­ма «Уро­ки в горо­дах России»

27 декабря Образование

На ремонт спорт­за­ла Севе­ро­онеж­ской школы выде­лят день­ги из резерв­но­го фонда

27 декабря Образование

Новые рабо­чие спе­циаль­нос­ти появят­ся в сис­теме про­фтеха Поморья

27 декабря Образование

Игорь Ску­бен­ко под­ве­дёт образо­ватель­ные итоги года в про­грамме «13 этаж»

27 декабря Образование

Школь­ни­ков и сту­ден­тов приг­лаша­ют при­нять учас­тие в про­грамме «Арт-Про­фи форум»

23 декабря Общество

Севе­ряне смо­гут при­нять учас­тие во Все­рос­сийск­ом пра­во­вом диктанте

23 декабря Общество

Тур­нир по бад­минто­ну и тен­нису в рам­ках спе­циаль­ной олим­пи­ады про­хо­дит в Поморье

21 декабря Образование

Навстре­чу ЕГЭ: школь­ники Поморья успе­шно спра­вились с пер­вым выпус­кным испыта­ни­ем

21 декабря Образование

Новая пар­тия школь­ных автобу­сов поступи­ла в учеб­ные заведе­ния Поморья

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия