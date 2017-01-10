Олимпиада «Наследники Ломоносова» стартует в третий раз

Завершается регистрация участников отборочного этапа телевикторины Первого канала «Умницы и умники» – региональной гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова».

Заявки на участие в олимпиаде «Наследники Ломоносова» принимаются до 15 января включительно. Регистрация проходит на портале «Образование Архангельской области».

— Традиционно после окончания регистрации будет проведён отборочный тур. Телевизионная гуманитарная олимпиада «Наследники Ломоносова» проходит в Поморье уже в третий раз. Этот проект реализует региональное министерство образования и науки по инициативе губернатора Игоря Орлова.

Уже 18 января ребятам предстоит написать эссе. По результатам творческой работы мы сформируем итоговый список тех, кто выйдет на дорожки олимпиады «Наследники Ломоносова», – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.



Стоит обратить внимание на то, что заявку на участие в уникальном для Поморья проекте могут подать как сами десятиклассники, так и официальные представители школ, в которых обучаются ребята.

Для школьников участие в проекте – это шанс попасть на съёмки телевикторины В 2016 году по итогам телевикторины «Умницы и умники» в МГИМО был зачислен выпускник Холмогорской школы Тимур Меджидов«Умницы и умники», главным призом котрой традиционно является право поступления в МГИМО МИД России без экзаменов.

Всю дополнительную информацию можно узнать у организаторов олимпиады «Наследники Ломоносова» по телефону: (8182) 28-52-71 (Виктор Леонидович Мемнонов).

Вопросы также можно направить на электронную почту: nasledniki_lomonosova@onedu.ru.

Министерство образования и науки Архангельской области