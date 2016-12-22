В ходе рабочей поездки в Северодвинск губернатор Игорь Орлов осмотрел новостройку, возведённую по программе расселения аварийного жилья и обсудил с мэром Михаилом Гмыриным проблемы и перспективы развития города корабелов.

В 2016 году Северодвинск построил по программе переселения три дома. Здание на улице Ломоносова – самое большое из них: 85 квартир общей площадью 5,4 тысяч «квадратов». Вскоре сюда переедут 115 семей. На сегодняшний день Северодвинск завершил третий этап программы.

— Северодвинск очень предметно подошёл к программе переселения граждан из аварийного жилья. Квартиры сдаются с чистовой отделкой. Мы не ощущаем опасений за реализацию программы в вашем городе, – заявил Игорь Орлов. – Такую же оценку дал и председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

В следующем году в Северодвинске предстоит построить ещё пять многоквартирных домов для расселения «аварийки» общей площадью более 20 тысяч квадратных метров.

– Вы идёте с нарастающими показателями. То, что сделано по строительству жилья в Северодвинске, заслуживает самых высоких оценок. Главную задачу по переселению из аварийного жилфонда, в отличие от других муниципальных образований, вы решаете, – отметил губернатор.



На состоявшейся после осмотра новостройки встрече Игорь Орлов и мэр Северодвинска Михаил Гмырин обсудили несколько тем, касающихся развития города.

Игорь Орлов и мэр Северодвинска Михаил Гмырин обсудили несколько тем, касающихся развития города. Фото пресс-службы администрации СеверодвинскаВ установленные сроки был выполнен ремонт городских дорог с использованием средств областного и федерального бюджетов. поэтому город вправе рассчитывать на дополнительное финансирование и в 2017 году.

Кроме того, Северодвинск активно работает с Фондом развития моногородов, в первую очередь – для реконструкции Окружного шоссе. На все объекты подготовлена проектно-сметная документация, получено заключение госэкспертизы.

— В 2017 году из федерального бюджета будет выделено финансирование в размере 20 миллиардов рублей на благоустройство российских городов. Северодвинск по критериям подходит для получения средств, – обратил внимание Игорь Орлов.

— Мы уже подготовили проекты для участия. Это ремонт дорог, дворов, обустройство фонтанов, – сообщил Михаил Гмырин.

На встрече глава города корабелов обозначил и проблему – в старой части города появилась необходимость строительства детского сада.

— Сейчас активно идёт застройка этого микрорайона. Есть большая потребность в новом дошкольном учреждении. Земельные участки для него уже определены, – пояснил Михаил Гмырин.

— Увеличение рождаемости радует. От социальных обязательств мы не уходим. Задачу строительства детского комбината будем решать совместно, – ответил Игорь Орлов.

Пресс-служба администрации Северодвинска